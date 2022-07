Rafael Nadal "préoccupé" : le champion dans la tourmente...

C'est un nouveau tour de force qu'a réussi Rafael Nadal hier après-midi à Wimbledon. Si on commence à être habitué à voir l'Espagnol tout donner sur le court, à 36 ans, il continue d'impressionner et après un début de saison rêvé, il est encore en lice pour remporter le tournoi du Grand Chelem londonien. Il faut dire que peu de monde le voyait remporter l'Open d'Australie en début d'année, bien aidé par la disqualification de son grand rival, Novak Djokovic. Arrivé à Paris avec de sérieux problèmes au niveau de son pied gauche, il a malgré tout tenu bon pour remporter une quatorzième fois Roland-Garros et entrer encore un peu plus dans la légende.

Wimbledon n'a jamais été le tournoi préféré de Rafael Nadal, bien qu'il l'ait tout de même remporté à deux reprises, mais cette année, sa partie de tableau est plutôt ouverte et la finale semble lui tendre les bras. Pourtant, il a eu bien du mal en quart de finale face au jeune américain Taylor Fritz. Un combat de plus de 4 heures que le mari de Xisca Perello a fini par remporter en cinq sets malgré un gros problème physique. Si l'on sait que son pied gauche le fait souffrir, cette fois-ci ce sont les abdominaux qui lui ont posé problème. "Le corps, en général, va bien mais j'ai quelque chose aux abdominaux", a-t-il déclaré à la fin de son match, sans préciser réellement quelle est la nature de la blessure.

J'ai pensé à plusieurs reprises que je ne terminerais pas le match

Visiblement bien touché, Rafael Nadal est apparu diminué physiquement, ne pouvant pas servir aussi fort qu'à l'accoutumée. Le futur papa a même pensé au pire : "J'ai pensé à plusieurs reprises que je ne terminerais pas le match, mais le public, avec l'énergie qu'il m'a envoyée, m'a permis d'aller au bout". Sa soeur Maria Isabel ainsi que son père Sebastian lui ont d'ailleurs demandé d'arrêter, mais lui ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a désormais jusqu'à demain pour se remettre, mais il ne semble pas particulièrement serein. "Cela fait quelques jours que j'ai ces douleurs, mais là c'était nettement pire, j'ai eu bien plus mal et ça m'a nettement plus handicapé. J'ai réussi à gagner le match et voyons comment ce sera par la suite. Mais je suis préoccupé, évidemment", conclut-il.

Certainement pas à 100 % demain, Rafael Nadal va avoir fort à faire puisqu'il sera opposé à la terreur du circuit, l'Australien Nick Kyrgios, en pleine forme actuellement.