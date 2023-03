Rafael Nadal sur son 31 avec sa femme très discrète : première apparition de Xisca depuis la naissance de leur fils

C'est une présence qui a dû faire très plaisir à tous les fans de Rafael Nadal et ils sont nombreux ! En juin dernier, face aux rumeurs persistantes, le tennisman de 36 ans a confirmé que sa femme, Xisca Perello, était bien enceinte de son premier enfant. Une naissance qui est intervenue quelques mois plus tard, en octobre. "La mère et son bébé, né à la 37e semaine de grossesse, se portent bien", avait déclaré un proche du couple au moment de l'accouchement. Si la jeune maman "a dû rester en observation et se reposer complètement au cours des dernières semaines", il semble que tout se soit passé parfaitement.

Une naissance qui a fait réagir les plus grandes stars du tennis, à l'image de Novak Djokovic, qui a eu un petit mot gentiment pour son rival de toujours. "En tant que père, je ne vais pas lui donner de conseils. Il a une grande famille. Je suis sûr qu'il fera l'expérience lui-même", avait conseillé le Serbe quelques jours après le bel évènement. Pourtant, Rafael Nadal a attendu quelques jours avant de confirmer qu'il était bien papa pour la première fois d'un petit garçon. "Bonjour à tous. Après quelques jours et de nombreux messages d'amour, je voulais juste vous remercier tous ! Nous sommes très heureux et tout le monde va très bien !", avait-il déclaré le 13 octobre sur Twitter, avant que l'on apprenne que le petit garçon s'appelle Rafael, comme son père.

Xisca venue avec un sac d'une grand marque de luxe

Depuis, le sportif originaire des îles Baléares s'est fait plutôt discret sur sa vie privée, même si les journaux espagnols ont réussi à avoir quelques clichés de lui et sa femme avec leur nouveau-né. Depuis, il est revenu à la compétition, mais malheureusement, une grosse blessure l'a empêché d'atteindre la finale de l'Open d'Australie en janvier dernier. Le 27 mars dernier, il était à Madrid pour assister à la première édition du Rafa Nadal Foundation Awards, une cérémonie au cours de laquelle il est venu accompagné de Xisca Perello (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). Dans un style sobre, la femme du tennisman a opté pour un accessoire très chic puisqu'elle portrait un sac Yves Saint-Laurent. Une soirée au cours de laquelle Ana Maria Parera et Maria Isabel Nadal, respectivement la mère et la soeur du joueur, était également de la partie.

Une belle soirée et une grande première pour Xisca Perello et Rafael Nadal depuis la naissance de leur premier enfant !