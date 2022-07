Rafael Nadal : Sa soeur Maria Isabel sublime en maillot de bain

C'est probablement l'une des décisions les plus dures que Rafael Nadal a dû prendre dans sa carrière. Alors qu'il était parfaitement lancé pour atteindre la finale et rencontrer son rival de toujours Novak Djokovic, l'Espagnol de 36 ans a été contraint de déclarer forfait pour les demi-finales du Grand Chelem londonien. Un véritable crève-coeur pour les fans de la légende du tennis, mais après ses gros problèmes au pied gauche, c'est une blessure au niveau des abdominaux qui l'a obligé à renoncer.

Obligé d'assister à la 7ème victoire du Serbe à Wimbledon, Rafael Nadal peut se consoler en se rappelant qu'il a remporté les deux premiers Grand Chelem de la saison, avec notamment sa quatorzième victoire à Paris. Un moment unique dans la carrière du tennisman, qui va prochainement être papa, et qu'il a pu partager avec ses proches, à commencer par sa soeur, Maria Isabel, toujours présente à ses côtés lorsqu'il vient à Roland-Garros. Très proches, ils habitent tous les deux dans l'un des plus beaux endroits de la planète, à Majorque, dans les îles Baléares.

Maria Isabel passe un agréable dimanche en famille

Lieu de villégiature privilégié des plus grandes stars du football, ce petit coin de paradis fait le bonheur de Rafael Nadal et ses proches. Maria Isabel, très active sur Instagram où elle possède près de 160 000 abonnés, est elle aussi revenue à Majorque après son séjour parisien. Sur sa dernière publication, on peut la voir profiter de son week-end avec ses proches. "Dimanche en famille", écrit-elle en commentaire d'une photo où on peut la voir au côté d'un de ses cousins sur l'avant d'un bateau avec la mer turquoise en arrière-plan. Habillée d'un joli bikini au motif rappelant la girafe, la soeur du tennisman est radieuse. Une photo qui a visiblement bien plu aux internautes puisqu'ils sont près de 10 000 à l'avoir liké.