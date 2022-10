Rafael Nadal, jeune papa : il confirme la naissance et donne des nouvelles du bébé !

D'ailleurs, il est assez peu probable de voir le petit garçon dans les tribunes du prochain Roland-Garros, ses parents voulant sûrement le préserver du regard de millions de fans avides. Tout comme ils avaient surprotégé leur mariage, qui s'était déroulé il y a trois ans tout juste, le 19 octobre 2019 sur leur île natale de Majorque ! Surprotégée par la police et des dizaines de gardes du corps, la cérémonie s'était déroulée sous haute surveillance pour éviter toute photo volée.

En attendant sûrement que le jeune garçon grandisse... et prenne, peut-être, la place de son père dans le tennis ! Et avec les autres enfants du Big Four, il devrait y avoir de la concurrence : Roger Federer, grand ami et rival de l'Espagnol, a quatre enfants, soit deux paires de jumeaux (Charlène et Myla, 13 ans, et Léo et Lenny, 8 ans) aperçus à la Laver Cup avec lui, pour l'annonce de sa retraite.

Novak Djokovic, qui a déjà félicité son rival ibérique, est quant à lui papa de deux enfants (Stefan, 8 ans, qui semble avoir hérité des talents de son papa avec une raquette, et Tara, 5 ans). Enfin, Andy Murray a quatre bambins également, dont trois filles (Sophia, 6 ans, Edie, 4 ans et une petite princesse dont le prénom n'a pas été révélé, (née en décembre dernier), et un garçon, Teddy, 3 ans. Bref, une belle équipe de champions !