Novak Djokovic : son fils Stefan (7 ans) a bien grandi ! Une graine de champion qui imite son père à la perfection

Novak Djokovic n'avait certainement pas prévu que son année 2022 se déroulerait de la sorte. Le champion serbe était censé rouler sur la concurrence et dépasser ses deux rivaux de toujours, Rafael Nadal et Roger Federer, au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem. Sauf que rien de tout ça n'est arrivé et après avoir été expulsé du territoire en Australie, faute de passeport vaccinal en règle, il s'est fait terrassé par l'Espagnol dans son jardin de Roland-Garros et ce dernier compte désormais 22 titres en Grand Chelem contre 20 pour le sportif de 35 ans.

Wimbledon est donc l'occasion rêvée pour le mari de Jelena Djokovic de revenir sur son concurrent direct et son match d'aujourd'hui contre son compatriote Kecmanovic s'annonce déjà décisif. Si son grand rival Rafael Nadal vient tout juste d'annoncer qu'il allait être papa pour la première fois, Novak Djokovic est lui père depuis de nombreuses années. Avec sa femme, ils ont deux adorables enfants, Stefan (7 ans) et Tara (4 ans) et l'aîné semble déjà prêt à prendre la relève de son illustre papa ! Le compte Instagram officiel de Wimbledon a partagé une photo comparative entre les deux qui a fait le buzz.

Tel père, tel fils : Novak et Stefan identiques !

Sur le cliché mis en ligne hier, on peut voir Novak Djokovic et son fils Stefan au moment de frapper la balle et le geste du père et du fils est très similaire. On peut d'ailleurs voir que le jeune garçon a bien grandi et il a tout du parfait petit tennisman en herbe ! "Le tennis ? Un jeu d'enfants. On dirait bien que Stefan n'est plus très loin du vieux Djok", lance sur le ton de l'humour le compte Instagram de Wimbledon. Une comparaison amusante et qui a beaucoup plu aux fans du Serbe puisque la publication a recueilli plus de 195 000 likes. L'ancienne star du tennis Marion Bartoli et son mari Yahya Boumediene ont d'ailleurs commenté en envoyant de nombreux emojis coeur au champion et à son fils.