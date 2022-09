Roger Federer heureux papa de 4 enfants : à quoi ressemblent ses deux paires de jumeaux ?

S'il y a un évènement qu'il ne faut pas louper ce soir, c'est bien la Laver Cup. Ce tournoi organisé chaque année réunit les meilleurs joueurs de la planète et cette année, il aura une saveur bien particulière puisque la légende du tennis, Roger Federer va y faire ses adieux au monde du tennis. Il y a quelques jours, le Suisse de 41 ans a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il prendrait sa retraite après cette énième compétition qui se tient à Londres à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Et quoi de plus parfait pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire de son sport que de finir sur une confrontation en double avec pour partenaire Rafael Nadal ?

Les deux hommes s'apprécient énormément et malgré leur rivalité sportive incroyable, ils sont amis dans la vie. Un match forcément plein d'émotion pour Roger Federer qui devrait pouvoir compter sur un public acquis à sa cause et dans lequel on verra certainement Mirka, qui l'accompagne partout et ses adorables enfants. L'histoire d'amour avec sa femme, qu'il a épousé lors d'une belle cérémonie à Bâle en 2009, débute en 2000 et depuis, ils sont devenus parents de 4 enfants. Les deux premières à arriver sont Myla et Charlene, ces petites jumelles, nées en juillet 2009, quelques mois après leur mariage.

Les jumeaux souvent présents à Wimbledon pour encourager leur père

Fin 2013, Mirka et Roger annoncent qu'ils attendent un nouvel enfant, mais une fois encore, ce n'est pas un mais bien deux enfants qui débarquent dans leur famille ! Cette fois-ci, ce sont deux petits garçons, Leo et Lenny qui vont faire le bonheur du couple. Quatre enfants qu'ils protègent au maximum des médias, mais qui sont souvent présents dans les tribunes pour les matchs de leur papa. L'une de leur dernière apparition a eu lieu en 2019 lors du tournoi de Wimbledon où l'on a pu apercevoir leurs adorables petites bouilles (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). On les a également vu à l'Open d'Australie en 2016, mais leur endroit préféré reste le gazon londonien.

Certainement présents ce soir dans la capitale anglaise pour supporter leur père, Myla, Charlene, Leo et Lenny seront assurément l'une des attractions de la soirée !