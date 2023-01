Rafael Nadal à nouveau blessé : Le champion "détruit", sa femme Xisca en larmes à ses côtés !

La jeune femme, qui avait pourtant tenté d'être discrète, a fini par essuyer une larme sur sa joue avant d'esquisser un petit sourire. Sûrement très touchée de voir son mari dans cet état, si proche de l'abandon alors qu'il ne pouvait presque plus marcher, elle sait probablement également à quel point les prochains jours vont être difficiles pour le soutenir au mieux.

Détruit mentalement

Car Rafael Nadal s'est montré très clair en conférence de presse : s'il pense être capable de se relever de cette nouvelle épreuve, il se sent surtout actuellement "détruit mentalement". "Ça fait quelques jours que j'ai mal. On va clarifier tout ça mais, pour le moment, je ne sais pas si c'est musculaire, si ça touche à l'articulation ou si c'est un cartilage. J'ai déjà eu des problèmes à cette hanche dans le passé. Mais pas à ce point. Là, j'ai du mal à bouger. On en saura plus après les tests", a-t-il également confié à L'Équipe.

Heureusement pour le couple, une petite personne devrait leur remonter le moral dans les jours qui suit : leur fils, né en octobre dernier et dont le prénom n'a pas été officialisé (même si certains médias assurent qu'il s'appelle également Rafael, comme son papa). Le bébé de 3 mois les avait d'ailleurs accompagnés en Australie, pour le plus grand bonheur du majorquin aux 22 titres en Grand Chelem. Alors, rendez-vous désormais sur terre battue au printemps ? On espère pour lui qu'on le reverra avant !