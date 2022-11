Rafael Nadal, papa gaga : premières photos de son fils Rafael, le champion très tendre

Et la jeune maman semble tout aussi comblée que son mari : le petit garçon dans les bras, l'Espagnole semble toute concentrée sur son bébé, un air un peu perdu tout de même sur le visage. Eh oui, comme chaque nouveau parent, le champion et sa femme doivent eux aussi apprendre à prendre soin d'un nourrisson... Et ce n'est pas si simple !

Un nourrisson dont le prénom n'a jamais été confirmé officiellement par le tennisman, même si les journaux espagnols ont révélé qu'il se nommerait lui aussi Rafael. Peu étonnant, puisque la coutume d'appeler son enfant comme le parent est très répandue de l'autre côté des Pyrénées. Mais qui met une énorme pression sur les épaules du petit garçon : s'il se met un jour au tennis, l'héritage à porter sera énorme !

En tout cas, après une grossesse difficile qui avait beaucoup inquiété le tétradécuple vainqueur de Roland-Garros (rentré de New York en catastrophe en septembre car la jeune femme était à l'hôpital), le petit garçon semble déjà faire de Rafael Nadal un tendre papa : récemment, il avait abordé le sujet à Paris, expliquant que son fils lui manquait. "C'est assez intéressant de voir qu'après deux ou trois semaines, le fait de laisser votre fils à la maison et de ne plus pouvoir le voir, alors qu'on se connaît encore à peine, il vous manque déjà. C'est une nouvelle expérience", avait-il raconté.

Une expérience dont il peut désormais parler avec ses copains du Big Four : Roger Federer est en effet papa de deux paires de jumeaux (Charlène Riva et Myla Rose, 13 ans, Leo et Lenny, 8 ans), Novak Djokovic de deux enfants (Stefan, 8 ans et Tara, 5 ans) et Andy Murray de quatre bambins (Sophia, 6 ans, Edie, 4 ans, Teddy, 2 ans, et une petite fille de 11 mois).