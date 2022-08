Rafael Nadal torse nu, dévoile son physique impressionnant et donne une très bonne nouvelle à ses fans !

C'est l'une des plus grandes frustrations de l'année en tennis. Alors que tout coïncidait pour que l'on assiste à une nouvelle finale d'anthologie entre Rafael Nadal et Novak Djokovic à Wimbledon, l'Espagnol a été obligé de déclarer forfait pour la demi-finale. Touché au niveau des abdominaux, il avait pu remporter tant bien que mal son quart, mais n'a pas pu être en mesure de tenir sa place face à Nick Kyrgios. Une terrible désillusion pour le tennisman de 36 ans qui a vu son grand rival empocher un 21e titre en Grand Chelem et se rapprocher de nouveau de son record, lui qui en a remporté un de plus.

Dans son malheur, ​​Rafael Nadal a plusieurs bonnes nouvelles qui pourraient lui redonner le sourire à quelques semaines du début de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le Serbe, toujours pas vacciné contre le Covid, ce qui lui avait valu d'être expulsé d'Australie en janvier dernier, va probablement subir le même sort aux Etats-Unis. Les règles sont strictes et à moins d'un passe-droit, Novak Djokovic va regarder le tournoi qu'il a remporté à 3 reprises devant sa télé. En plus de l'absence probable de son plus grand rival, le mari de Xisca Perello vient de dévoiler une autre très bonne nouvelle, puisqu'il va bientôt faire son retour à la compétition !

Rafa de retour à Cincinnati, juste à temps pour l'US Open !

C'est sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 16 millions d'abonnés que le futur papa a fait l'annonce à ses fans. "Cincinnati", écrit-il dans un premier temps avec un emoji avion. "Super content de jouer une nouvelle fois à Cincy. Je m'envole demain", conclut-il son message qu'il a accompagné d'une très belle photo de lui, torse nu et on peut voir qu'il est toujours aussi affûté ! Encore à Majorque, son île de naissance, au moment de la publication, Rafael Nadal doit désormais être dans les airs en direction de l'Ohio. Une nouvelle qui a ravi ses fans puisque la publication a déjà été liké plus de 215 000 fois en moins de 24 heures.