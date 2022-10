Rania de Jordanie : Étincelante dans une robe immaculée, la reine impressionne à Oman !

Toujours scrutée lors de ses visites officielles, Rania de Jordanie a une nouvelle fois réussi un sans-faute niveau look cette semaine ! Invitée par le sultan d'Oman et sa femme, la souveraine a en effet réussi à mettre tout le monde d'accord dans une robe blanche ceinte d'un ruban noir et des escarpins assortis qui ont ébloui les dizaines de photographes présents et qui lui a permis, une fois de plus, de briller sur la scène internationale.

Il faut dire que le sultan de ce petit pays du Moyen-Orient aux paysages fantastiques, avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir le couple royal jordanien. Arrivés à l'aéroport de la capitale, Mascate, ceux-ci sont descendus de l'avion et ont été accueillis par une haie d'honneur militaire. Les deux dirigeants ont ensuite profité de quelques jours pour discuter de la politique de leurs deux pays, pendant que la reine passait du temps avec la sultane, pour le moment bien plus discrète qu'elle aux yeux du monde entier, et qui semblait d'ailleurs admirer la superbe robe marron que la reine avait choisi pour le lendemain.

Mais pour l'occasion, les deux couples n'étaient pas seuls : les deux héritiers du trône les avaient accompagnés, soit le prince Theyazin d'Oman et surtout le prince Hussein de Jordanie, décidément de plus en plus souvent auprès de ses parents. Âgé de 28 ans, celui-ci apprend désormais son métier après avoir fait de longues études à l'étranger et avoir tenu un poste dans l'armée. Et quoi de mieux, pour se prépare à succéder à son père... que de le suivre dans ses déplacements ?

Récemment, il a donc fait le déplacement avec ses parents à Londres, pour assister aux obsèques de la reine Elizabeth II, et à Paris, quelques jours avant, où il a rencontré Emmanuel et Brigitte Macron. En revanche, sa fiancée, Rajwa, était absente à ses côtés. La jeune femme, dont la Jordanie toute entière avait appris l'existence au moment de l'annonce de leurs fiançailles, est sans doute en train de préparer leur mariage qui devrait se dérouler dans les prochains mois. À moins qu'elle ne soit rentrée chez ses parents, en Arabie Saoudite.

Et Hussein n'est pas le seul à devoir se marier bientôt : quelques mois avant son frère, c'est Iman (26 ans), la cadette de la famille, qui avait annoncé ses fiançailles avec son petit ami vénézuelien Jameel. Celle-ci, très proche de sa mère, n'avait pas accompagné non plus sa famille et était restée auprès des deux derniers enfants de la famille, Selma et Hachem (22 ans et 17 ans), très discrets pour le moment sur la scène internationale.