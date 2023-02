Rania de Jordanie : Étincelante en noir et or, un vrai bijou ambulant

Rania de Jordanie est une femme en or, dans tous les sens du terme. La reine de 52 ans, femme du roi Abdallah II, n'est pas du genre à se tourner les pouces auprès de son mari lors des sorties officielles. En qualité de souveraine et de fervente militante du droit des femmes, Rania de Jordanie est toujours sur le front pour faire entendre sa voix et défendre les valeurs qui lui ont été inculquées.

C'est ainsi que ce mardi 22 février 2023, Rania de Jordanie a quitté son palais pour une visite spéciale à ses yeux : sa venue dans un centre social pour femmes baptisé Ghor al Safi situé dans la ville de Jerak. Sur place, la maman de Hussein, Iman, Salma et Hashem s'est entretenue avec des pensionnaires et des bénévoles du lieu, avec toute la générosité, la sympathie, l'ouverture d'esprit et la bienveillance dont elle a toujours fait preuve au cours de sa vie.

Mais ce n'est pas parce qu'elle a une mission de coeur de la plus haute importance à réaliser qu'elle néglige son look pour autant. Sûrement pas ! Chacune des apparitions publiques de Rania de Jordanie est irréprochable. Ce 22 février n'a pas dérogé à la règle. Pas de couleurs pétantes pour sa tenue du jour mais un look plutôt sobre, noir et blanc, qu'elle avait accessoirisé de la plus parfaite des manières. Rania de Jordanie avait choisi une sorte de longue tunique brodée de fils de couleur or, des détails de tenue parfaitement raccord avec les boucles d'oreille du modèle Spectrum de la marque Nikos Koulis et d'une ceinture aux détails d'or également issue de la collection passée d'H&M en collaboration avec la maison Balmain.