Raphaël Varane : Son petit frère Jonathan sur ses traces, entre joie et fierté

Le jeune demi-frère du défenseur du Real Madrid Raphaël Varane a signé son premier contrat pro au Racing Club de Lens. Jonathan Varane suit ainsi les traces de son illustre grand frère, bien qu'il évolue au poste de milieu défensif contrairement à son frère qui, lui, est défenseur central.

"C'est avec joie et fierté que je vous annonce la signature de mon premier contrat professionnel avec le @rclens, a fait savoir Jonathan Varane dans un message publié sur Instagram il y a quelques jours. "Après quatorze années passées au sein du club, j'ai grandi et beaucoup appris. Désormais de nouveaux défis m'attendent. Il reste beaucoup de travail mais c'est une première étape qui me motive à donner le meilleur de moi-même et à ne rien lâcher", a ajouté le jeune joueur, avant de remercier sa famille.