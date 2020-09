Raphaële (Koh-Lanta) enceinte un an après la mort de son bébé

Très belle nouvelle pour Raphaële, candidate de Koh-Lanta. La jeune femme est enceinte. Une grossesse qui survient plus d'un an après le drame. C'est en photo sur Instagram que la belle a révélé qu'elle attendait de nouveau un bébé avec son mari Swan.

Ce mardi 29 septembre 2020, Raphaële, très émue, a fait une grande annonce. L'aventurière révélée dans Koh-Lanta Palau en 2009 puis qui a participé à Koh-Lanta : Le Combat des héros en 2018 est heureuse d'annoncer sa grossesse. En légende d'une superbe photo avec son mari Swan, la belle Raphaële, portant une robe blanche mettant en avant son baby bump très arrondi, se livre sur l'heureuse nouvelle.

"La famille va s'agrandir dans quelques jours ! Il est temps de vous annoncer la bonne nouvelle ! Dans quelques jours nous allons accueillir une petite aventurière pour agrandir notre famille ! Avec @swan_ito, nous avons préféré garder cette nouvelle pour nous pendant tous ces mois afin d'être sûrs que tout allait bien, confie-t-elle. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, et je me rends compte que même si nous n'oublions pas les moments difficiles que nous avons surmontés, nous sommes aujourd'hui encore plus soudés et unis qu'avant !"

"Cette petite boule d'amour (et je ne parle pas de mon ventre quand je dis ça ! LOL) va nous apporter à Colyne Swan et moi tellement de bonheur que nous languissons d'y être ! Le prénom est déjà choisi, mais chut encore quelques jours à patienter, la chambre est prête, et la liste de naissance est faite même si je ne pensais pas que c'était aussi compliqué ! Pour résumer, nous sommes prêts à l'accueillir !", conclut-elle. Et de remercier "tous ceux qui ont été dans la confidence pendant tout ce temps", son mari, sa fille pour avoir supporté ses "sautes d'humeur" et son "sale caractère".