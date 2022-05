Rayane Bensetti complice avec Brahim Zaibat et Maxime Dereymez : grosse soirée pour le trio en discothèque

C'est encore une fois au Bazaar, la nouvelle boîte de nuit du 11eme arrondissement de la capitale, qu'il fallait être pour apercevoir une ribambelle de stars tout sourire avec Brahim Zaibat, propriétaire du lieu. En effet, le célèbre danseur, qui a inauguré en avril dernier l'ouverture de son club, était très bien entouré samedi soir dernier pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit.

Aux côtés de l'ex de Madonna, on retrouvait notamment le comédien Rayane Bensetti. Après avoir été clashé par Hugo Clément suite à la diffusion d'images d'un numéro d'ours au cirque, l'ancien gagnant de Danse avec les stars est venu s'amuser, danser et soutenir son compère dans son nouveau projet. Le comédien est apparu dans un ensemble entièrement noir avec montre au poignet, chaîne autour du cou et ses tatouages apparent.

Maxime Dereymez (qui a confié être célibataire depuis plus de 10 ans il y a peu) était également de la partie. Figure emblématique de Danse avec les stars en tant que danseur professionnel, Maxime s'est toujours fait remarquer dans le programme de TF1 avec ses incroyables prestations au bras, entre autres, des sublimes Sofia Essaïdi, Shy'm, Estelle Lefébure et Laury Thilleman. L'hôte des lieux, Brahim Zaibat, a quant à lui fait son apparition dans un tee-shirt noir Zelys et un jean bleu. Les trois anciens participants de la compétiton de danse se sont dévoilés particulièrement complices en faisant de nombreuses grimaces sous l'oeil des photographes (voir diaporama).

Le Bazaar a été inauguré en avril dernier au 149 rue Amelot de Paris. Le club, fondé par Noam Chouat et Brahim Zaibat, se veut branché, hype et ludique (présence de jeux de pistes dans l'établissement). Les créateurs ont imaginé, pour ce lieu de fête, une ambiance baroque, mélangeant les univers et les cultures. On retrouve ainsi des inspirations manga, graffiti ou encore du monde du cabaret dans la décoration et l'atmosphère du lieu.