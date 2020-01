Rayane Bensetti radieux avec sa mère, il annonce de beaux projets à venir

À l'image d'autres personnalités, c'est au soleil que Rayane Bensetti a conclu son année 2019. Le comédien et ancien candidat de Danse avec les stars avait pour l'occasion la meilleure des compagnies puisqu'il s'est envolé à Marrakech avec sa mère. Très complice, la paire s'est régulièrement affichée sur les réseaux sociaux ces derniers temps.

Ce 2 janvier 2020, Rayane Bensetti a réitéré l'expérience en postant un adorable selfie de lui et sa maman. Affichant un sourire radieux, ils posent devant la piscine de leur hôtel et le jeune homme en profite pour annoncer de bonnes nouvelles. "Sourions à 2020 Maman !! Je l'a sens bien cette année !! Nous commencerons avec un nouveau film Mi Janvier, plus un épisode dans une série que vous connaissez normalement, la suite arrive restez branchés. 2020! Nous voilà !" Rayane Bensetti est donc plus que jamais tourné vers l'avenir pour le plus grand plaisir de ses fans, lesquels se montrent d'ores et déjà impatients de le revoir à l'oeuvre. "J'ai hâte de savoir ce que tu nous réserves pour cette belle année", "On est si fier de toi", "Ce film et cet épisode m'intrigue beaucoup. Toujours à fond derrière toi" lit-on en commentaires.

Si les internautes se montrent aussi bienveillants envers Rayane Bensetti, c'est que le comédien a traversé des périodes difficiles. En février 2018, il perdait son père Bachir des suites d'une sclérose latérale amyotrophique. C'est particulièrement meurtri qu'il annonçait la triste nouvelle à sa communauté. S'il a su relever la tête et poursuivre sa carrière, la douleur est toujours présente. Comme lors de son travail de doublage pour le film Le Roi Lion sorti le 17 juillet 2019 qui le faisait penser à son père.