Rayane Bensetti se filme avec une arme : amusé, il dévoile son nouveau "jouet"

Rayane Bensetti bientôt membre de la pègre ? Le 31 mai 2021, le jeune et populaire acteur de 28 ans s'est affiché avec une arme sur Instagram. Alors qu'il semble se trouver à un barbecue, le beau gosse du film Tamara s'est filmé avec un revolver tout en faisant mine de vouloir tirer sur l'un de ses amis... Heureusement, plus de peur que de mal.

Amusé par la situation, le comédien a même proposé un sondage à ses abonnés pour savoir s'il devait ou non tirer sur sa cible. Finalement, on comprend rapidement qu'il s'agit, bien sûr, d'une arme factice. Un nouveau jouet qui plait énormément à Rayane Bensetti puisqu'il a ainsi passé une bonne partie de sa journée à pointer et tirer sur ses compagnons, légèrement épuisés par ses tirs intempestifs de billes...

Après avoir été au coeur de rumeurs de séparation avec Denitsa Ikonomova - suite à un langoureux baiser avec l'humoriste Camille Lellouche - Rayane Bensetti apparaissait souvent triste et mélancolique sur les réseaux sociaux. Heureusement, il semble depuis avoir retrouvé la forme et sa bonne humeur. Il y a quelques jours, il a ainsi fait une blague à son ami Thibault Garcia en se moquant ouvertement du harcèlement que pouvait subir le candidat de télé-réalité. Juste avant le départ du mari de Jessica Thivenin à la gare de Lyon il avait ainsi déclaré sur Instagram : "Mesdames et Messieurs, si jamais vous voulez voir Thibault Garcia, il prend le train dans une heure, il part à Marseille. Direction Marseille, Paris-Gare de Lyon, ça filoche ! Si vous voulez le voir, il est habillé comme ça, il a un petit bob et une petite barbichette. N'hésitez pas à lui demander des photos, il adore ça !" Une blague qui avait fait malgré tout beaucoup fait rire le principal concerné.