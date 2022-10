Rebecca Hampton et sa rupture avec Serge Dupire : elle dévoile ce qui a "tué" leur couple

Plus belle la vie a permis à plusieurs acteurs de trouver l'amour. On pense notamment à Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau, Elodie Varlet et Jérémie Poppe ou encore Sara Mortensen et Bruce Tessore. Rebecca Hampton aussi a vécu une belle histoire il y a quelques années avec son collègue Serge Dupire. Mais un détail a tué leur couple.

Depuis 2004, Rebecca Hampton incarne Céline Frémont dans la célèbre série de France 3 (dont le dernier épisode sera diffusé le 18 novembre). Serge Dupire est arrivé la même année pour jouer Vincent Chaumette et très vite, une idylle est née entre les deux acteurs. Mais leur histoire a pris fin deux années plus tard, à cause de la médiatisation. comme elle l'a confié à Gala en juin 2021 : "J'avais dit à l'époque que la presse avait un peu tué notre histoire. C'était compliqué car on tombe amoureux, on vit un truc extraordinaire, et d'un coup, notre vie est dans les journaux, c'est très perturbant. Ça a participé à la fin de cette histoire, puis, on se met à faire attention à tout." D'ailleurs, depuis, Rebecca Hampton est devenue méfiante. "J'avais peur de tout et tout le monde. Ce n'était pas ma meilleure période, car je découvrais la presse", ajoutait la belle blonde de 49 ans.

Bien qu'ils se soient séparés, Rebecca Hampton et Serge Dupire sont restés en bons termes. "Ce qui me rend heureuse, c'est que Serge Dupire est toujours un ami très proche, et que c'est quelqu'un que j'aime très fort, différemment, mais très fort. La presse aura eu raison de l'histoire d'amour mais pas de l'histoire d'amitié", a-t-elle assuré.

Depuis, Rebecca Hampton préfère donc rester discrète en ce qui concerne sa vie amoureuse. Malgré tout, en juin dernier, elle avait accepté de révéler qu'elle n'était plus un coeur à prendre. La maman d'Eléa (9 ans, fruit de sa relation passée avec le journaliste David Bérard) a ainsi révélé qu'elle était amoureuse d'un certain Vincent depuis trois ans. Entre eux, cela a été "une évidence" et la belle actrice est persuadée que c'est "le bon". Ensemble, ils forment une belle et grande famille recomposée puisque son compagnon a également des enfants.