Reese Whiterspoon : L'étonnant cadeau qu'elle a reçu de Beyoncé et Jay-Z

Après un long voyage, quoi de mieux que de trouver un cadeau dans sa boîte aux lettres ?Reese Whiterspoon ne dira pas le contraire ! En rentrant chez elle à Los Angeles, après un vol en provenance de New York, l'actrice a trouvé une belle surprise et pas de la part de n'importe qui.

"Je viens d'arriver chez moi de New York et il y a le plus beau des bouquets et une caisse de champagne Ace of Spades", dit la star en story sur Instagram. Le champagne Ace of Spades est en fait le nom donné à la boisson de Jay-Z, le champagne Armand de Birgnac.

Ce cadeau vient directement du couple le plus puissant de l'industrie musicale : Jay-Z et Beyoncé. Un petit mot accompagnait ce cadeau pas comme les autres : "Plus d'eau – Jay et Bey", lit Reese Whiterspoon à la caméra en rigolant. C'est la preuve que le couple a de l'humour puisque ce colis arrive après que Reese a posté un mème humoristique la représentant avec Jay-Z et Beyoncé sur son compte Instagram. Sur la photo, on voit la star de Big Little Lies photoshoppée derrière le couple, lors de la soirée des Golden Globes alors qu'ils sont tranquillement en train de boire leur champagne. Ils trinquent entre eux et la légende ajoutée par l'actrice dit "Quand Reese Witherspoon a soif...".

Reese n'a pas pu s'empêcher de goûter au breuvage avec sa mère Betty qui a qualifié le champagne de "délicieux". "Santé les amis, merci beaucoup !", a conclu la partenaire de Jennifer Aniston en trinquant, à son tour, avec sa mère.

Reese Witherspoon est mariée à Jim Toth. La star est maman de trois enfants, Ava Phillippe, Deacon (19 et 15 ans, nés de sa première union avec l'acteur Ryan Philippe) et Tennessee (6 ans). Ce samedi 20 avril, Reese a été photographiée en plein footing avec ses deux garçons.