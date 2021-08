Reese Witherspoon : Sa société de production rachetée pour un prix démentiel !

On a beau avoir une carrière brillante dans le cinéma, cela n'empêche pas d'avoir le sens des affaires. Reese Witherspoon, 45 ans, est une des plus grandes stars d'Hollywood, mais elle a su diversifier ses activités. Oscarisée pour sa performance dans Walk the Line aux côtés de Joaquin Phoenix, la belle blonde a monté une société de production qu'elle a appelé Hello Sunshine et à travers laquelle elle met en avant les femmes au cinéma et dans les séries. Elle a notamment produit la série à succès Big Little Lies dans laquelle elle joue, accompagnée d'un casting très féminin au sein duquel on retrouve Nicole Kidman, Meryl Streep, Laura Dern ou Shailene Woodley.

Et bien bonne nouvelle pour Reese Witherspoon puisque sa société vient d'être rachetée par d'anciens cadres de chez Disney, qui montent une nouvelle compagnie et le prix déboursé est tout simplement hallucinant. Kevin Mayer et Tom Staggs viennent de racheter Hello Sunshine pour la somme de 900 millions de dollars selon le Wall Street Journal ! Financés par l'entreprise Blackstone, les deux hommes souhaitent se lancer dans l'univers très compétitif du streaming. Face à des mastodontes comme Netflix et Prime Video, ils vont avoir fort à faire !

Une très belle opération comptable pour la mère d'Ava Philippe puisque dans le même temps, elle conserve sa place au conseil de direction de la compagnie et elle continuera de gérer les opérations quotidiennes de l'entreprise. Visiblement très contente, Reese Witherspoon a décrit sa joie dans un communiqué, concernant un accord qui permettra "de raconter encore plus d'histoires divertissantes, percutantes et édifiantes sur les vies des femmes à travers le monde".