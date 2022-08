Renaud : Rare apparition aux côtés d'un autre chanteur très célèbre, une photo dévoilée !

Très discret ces dernières années, l'interprète de Morgane de Toi, qui s'est longtemps battu contre ses démons, n'était en effet pas réapparu depuis la grande soirée hommage organisée par France 2 et tournée en avril. En forme, celui-ci semblait content de retrouver Pascal Obispo, qu'il connait depuis des années, notamment au travers des concerts des Enfoirés.

Vêtu d'un tee-shirt kaki, une cigarette à la main, le père de Lolita et Malone semble toujours aussi engagé sur les causes importantes, lui qui a toujours mené différents combats comme celui pour les droits de l'homme ou pour l'écologie. Et qui reste plus que jamais "toujours debout", surtout maintenant que ses problèmes de santé sont derrière lui.

Récemment, dans Le Parisien, il avait d'ailleurs détaillé ses maux, expliquant que la dépression qu'il combat depuis quelques années était sans doute due à sa peur "de vieillir", de ne pas "voir grandir [s]es enfants". "J'ai fait plusieurs thérapies pour comprendre d'où vient ma mélancolie. Je suis une psychothérapie en ce moment, la psy est très sympathique, mais elle n'a pas encore réussi à trouver. Mes copains non plus. Mais ça va aller", avait-il rassuré.

Un état de forme qui s'améliore et qui lui permet d'être proche de sa fille Lolita, 41 ans, et de son fils Malone, 16 ans, qui grandit avec sa maman Romane Serda, loin de toute médiatisation et qui s'amuse à reprendre au piano... Mistral Gagnant, l'une des plus belles chansons de son papa. "J'adorerais enregistrer avec lui", avait-il confié, touchant.