Retrouvailles "gênantes" pour William, Kate, Harry et Meghan : ce moment fort, un malaise pour les deux couples

Non, les Fab Four ne sont, semble-t-il, pas encore sur le point de se réconcilier. Pire encore, leurs retrouvailles qui ont été scrutées par le monde entier, dévoilant des images qui ont mis en joie de nombreux fans de la Couronne, auraient été quelque peu "gênantes" pour les deux couples. C'est ce que l'on apprend, ce jeudi 22 septembre 2022, d'une source de People. La démonstration d'unité du prince William, Kate Middleton, du prince Harry et de Meghan Markle devant le château de Windsor après la mort d'Elizabeth II a été un stratagème bien ficelé mais pas évident pour les principaux intéressés. Une surprise de taille pour le monde entier, qui n'a donc pas été facile pour les frères. "C'était gênant. Les deux couples ont trouvé ça difficile", a déclaré un initié à People.

"Ils étaient dans l'esprit impassible de s'en sortir pour la reine", a continué l'informateur. Tout pour la reine. Cette sortie du 10 septembre, encore dans les esprits de tous, n'a donc été calculée que pour la regrettée monarque, disparue deux jours plus tôt à 96 ans, à Balmoral (Écosse). Selon le palais de Kensington, c'est le nouveau prince de Galles William qui avait invité Harry et Meghan à se joindre à lui et à Kate, lors de ce bain de foule. Même la sécurité n'aurait pas attendu la présence des deux couples, tout s'est donc fait en dernière minute. Avec ce geste fort, le fils aîné du roi Charles III et de feu Diana entendait bien faire une "importante démonstration d'unité à un moment incroyablement difficile pour la famille". "C'est un moment historique tellement extraordinaire et aussi profondément personnel pour la famille que vous espérez et pensez que tous les membres de la famille s'uniront et soutiendront [le roi Charles III] en particulier. Et peut-être certains d'entre eux les blessures peuvent être guéries dans le processus", a ajouté un initié à People. Stratagème du futur héritier du trône réussi.

Si William tenait à ces retrouvailles, c'est qu'il avait une idée en tête

Mais du côté des couples qui formaient à l'époque le Fab Four, tout n'a donc pas été tâche facile. William, Kate, Harry et Meghan finiront-ils par se réconcilier ? C'est en tout cas ce qu'aurait semble-t-il souhaité Sa Majesté. "Elle savait que les conflits faisaient partie de la vie, et elle n'avait pas de rancune. Surtout, elle voulait voir sa famille heureuse", a fait savoir une autre source. En général, c'est souvent dans les pires moments que les familles resserrent les liens. Mais derrière cette volonté du prince de Galles de réunion dans les heures sombres du Royaume-Uni, un expert a confié qu'il souhaitait surtout éviter à Meghan Markle de voler la vedette lors des funérailles du siècle, qui ont suivi quelques jours après ces retrouvailles. Il faudra probablement attendre la parution desmémoires du prince Harry, pour attendre une réelle possibilité pour les couples Sussex et de Galles de se retrouver, ou pas.