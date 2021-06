Ricardo : Le crâne en sang, il dévoile une vidéo de sa greffe capillaire

On le sait depuis longtemps, Ricardo revient toujours là où on ne l'attend pas. Toujours très surprenant, l'ancien candidat de télé-réalité a dévoilé une nouvelle surprise quelque peu déroutante à ses abonnés Snapchat.

Le 19 juin 2021, l'ex de Nehuda et papa de Laïa a annoncé avoir à nouveau succombé à la chirurgie esthétique en s'offrant... une greffe capillaire. Sans doute inquiet de souffrir d'une calvitie précoce - comme Greg des Marseillais qui a cédé à la même opération il y a quelques mois - l'ancien candidat de Moundir et les apprentis aventuriers a donc décidé de céder à cette opération pourtant réputée très douloureuse qui consiste à implanter des cheveux sur le crâne. Et parce que Ricardo n'a pas pour habitude de faire dans la dentelle, le jeune homme a même partagé la vidéo de son opération où l'on découvre les temps forts de son intervention chirurgicale, le tout accompagné d'une ravissante musique de fond.

C'était léger en prévention

Sur ces images, tout y est ! On découvre d'abord les médecins qui implantent les cheveux sur son crâne, quelques instants plus tard, le sang séché et nettoyé à l'aide de compresses mais aussi le bandage réalisé sur la tête de Ricardo ainsi que l'agréable massage du crâne à la bétadine réalisé par le docteur. Visiblement fier et très satisfait du résultat, Ricardo apparaît également en train de faire un check à son chirurgien. "C'était léger en prévention", ajoute l'ancien candidat de l'émission Friends Trip et de l'émission Les vacances des Anges 4.

Ce n'est pas la première opération de chirurgie esthétique pour Ricardo qui avait déjà succombé à une liposuccion du ventre et du menton il y a quelques mois.