Richard Gasquet passe de superbes vacances au Maroc avec sa nouvelle compagne, sublime en maillot de bain

L'avantage lorsque l'on est tennisman, c'est que l'on peut voyager un peu partout dans le monde. Pour certains, ce dépaysement constant peut avoir ses mauvais côtés, mais il y en a également d'excellents, comme le fait de pouvoir découvrir de nouvelles cultures ou de prendre des vacances après les tournois. À 36 ans, Richard Gasquet a connu une carrière riche en émotions et en victoires et, visiblement, il a décidé de prendre un peu de bon temps après sa participation début avril au Grand Prix Hassan II, un tournoi organisé à Casablanca chaque année.

Il faut dire que le joueur de tennis français a désormais quelqu'un dans sa vie pour partager de bons moments. Richard Gasquet partage la vie d'une certaine Clémentine, une très jolie brune qui a fait chavirer le coeur du tennisman et cela fait maintenant plus d'un an que les deux tourtereaux sont ensemble puisque la première photo d'eux sur les réseaux sociaux remonte à mars 2022, lors d'un voyage en Californie. Depuis, le natif de Béziers (Hérault) vit une belle histoire avec celle qui est est l'heureuse maman de deux adorables petites filles, dont la plus petite semble déjà avoir 6 ans.

Avec babe dans cette humble demeure

Après son tournoi à Casablanca, Richard Gasquet a retrouvé sa compagne dans une autre ville marocaine puisqu'ils se sont offert du bon temps du côté de Marrakech. C'est Clémentine qui l'a dévoilé en publiant une série de photos de ce beau moment sur son compte Instagram ce mercredi 12 avril et les amoureux ont l'air d'avoir passé un très bon moment. "Marrakech est dans mon coeur", indique d'emblée la belle brune, qui a partagé 10 photos de ce séjour à deux au Maghreb. Entre un tour à la piscine, un hôtel magnifique et une vue sublime, les vacances ont l'air de s'être parfaitement bien passées. "Avec babe dans cette humble demeure", écrit-elle notamment pour décrire une photo du couple lors d'une belle soirée sous la nuit étoilée marocaine.