Diaporama : Richard Gasquet passe de superbes vacances au Maroc avec sa nouvelle compagne, sublime en maillot de bain

1 / 13 Richard Gasquet passe de superbes vacances au Maroc avec sa nouvelle compagne, sublime en maillot de bain

2 / 13 Richard Gasquet s'offre de belles vacances avec sa compagne. Richard Gasquet et Clémentine - Soirée de gala "Coeur Central" au profit de Terre d'Impact fonds de dotation de la FFT et de l'association Fête le Mur sur le Court Central Philippe Chatrier à Roland Garros, Paris. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset-Lacroix

3 / 13 Le tennisman français est en couple depuis plus d'un an avec la belle Clémentine Richard Gasquet (France) - Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martin le 10 avril 2023. © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage © BestImage, Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

4 / 13 Avec sa nouvelle compagne, Richard Gasquet est allé à Marrakech, au Maroc Richard Gasquet - Célébrités au Match de football en ligue 1 Uber Eats PSG - Montpellier (5-2) au Parc des Princes à Paris, France le 13 Août 2022. © Lionel Urman / Panoramic / Bestimage © BestImage, Lionel Urman

5 / 13 Les amoureux ont passé un merveilleux moment dans un superbe hôtel de la ville Richard Gasquet (Fra) - Match "Richard Gasquet - Arthur Fils (5/7 - 5/7)" lors du 13ème tournoi de l'Open Sud de France à Montpellier, le 6 février 2023. © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

6 / 13 L'occasion pour Richard Gasquet et Clémentine de profiter de la piscine et des nuits étoilées marocaines Richard Gasquet et Clémentine - Soirée de gala "Coeur Central" au profit de Terre d'Impact fonds de dotation de la FFT et de l'association Fête le Mur sur le Court Central Philippe Chatrier à Roland Garros, Paris le 5 juillet 2022. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset-Lacroix

7 / 13 Toujours aussi amoureux, Richard Gasquet et Clémentine se sont offert une petite parenthèse enchantée à Marrakech Richard Gasquet (France) - Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martin le 10 avril 2023. © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage © BestImage, Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

8 / 13 Richard Gasquet durant la présentation de la Hopman Cup, qui s’installe pour cinq ans à Nice. Cette compétition de tennis se déroulera du 19 au 23 juillet sur les courts du Nice Lawn Tennis Club. Une première en Europe pour la Hopman Cup qui s’était toujours déroulée en Australie depuis sa création en 1989. Seule compétition de haut niveau proposant des rencontres mixtes, elle n’a pas eu lieu depuis 2019. Sur cinq jours, elle mettra aux prises six équipes, réparties en deux poules. La programmation est la suivante : simple dames, puis simple hommes, et enfin le double mixte pour finir la soirée. La grande finale est prévue le dimanche, alors que 20 000 spectateurs sont attendus sur toute la durée du tournoi. Parmi les participants, on peut déjà compter sur R.Gasquet et A.Cornet, pour l'équipe de France, mais aussi sur le champion C.Alcaraz, de l'équipe espagnole. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

9 / 13 Richard Gasquet et sa compagne en tribune lors du match de football en ligue 1 Uber Eats PSG - Montpellier (5 - 2) au Parc des Princes à Paris © BestImage

10 / 13 Richard Gasquet (Fra) - Match "Richard Gasquet - Arthur Fils (5/7 - 5/7)" lors du 13ème tournoi de l'Open Sud de France à Montpellier, le 6 février 2023. © BestImage

11 / 13 Richard Gasquet et Alizé Cornet durant la présentation de la Hopman Cup, qui s’installe pour cinq ans à Nice. Cette compétition de tennis se déroulera du 19 au 23 juillet sur les courts du Nice Lawn Tennis Club. Une première en Europe pour la Hopman Cup qui s’était toujours déroulée en Australie depuis sa création en 1989. Seule compétition de haut niveau proposant des rencontres mixtes, elle n’a pas eu lieu depuis 2019. Sur cinq jours, elle mettra aux prises six équipes, réparties en deux poules. La programmation est la suivante : simple dames, puis simple hommes, et enfin le double mixte pour finir la soirée. La grande finale est prévue le dimanche, alors que 20 000 spectateurs sont attendus sur toute la durée du tournoi. Parmi les participants, on peut déjà compter sur R.Gasquet et A.Cornet, pour l'équipe de France, mais aussi sur le champion C.Alcaraz, de l'équipe espagnole. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

12 / 13 Richard Gasquet - France - Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martin le 10 avril 2023. © Chryslène Caillaud / Panoramic / Bestimage © BestImage