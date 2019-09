Rihanna à Paris : Canon sous la pluie avec les soeurs Gigi et Bella Hadid

Après le Diamond Ball et le défilé Savage x Fenty, Rihanna fête l'ouverture d'un espace éphémère de sa marque de vêtements sur les Champs-Élysées. Gigi et Bella Hadid, A$AP Rocky et Tyga ont célébré cet accomplissement avec elle.

Vues quelques heures plus tôt sur le podium du défilé Off-White™ (et de celui d'Isabel Marant pour Gigi), les deux bombes de 24 et 22 ans étaient encore pleines d'énergie pour leur nuit avec Rihanna. Comme elles, les rappeurs A$AP Rocky et Tyga se sont rendus au Manko pour fêter le nouveau corner Fenty aux Galeries Lafayette Champs-Élysées. La créatrice de la marque poursuit son mois de septembre presque parfait, marqué par les réussites de sa soirée caritative annuelle (le Diamond Ball) et du défilé Savage x Fenty, mais aussi la mort de son oncle, Rudy Fenty.

