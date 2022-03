Rihanna enceinte : nouvelle sortie remarquée parée de boucles d'oreilles à 35 000 dollars !

Le 25 mars 2022, Rihanna est allée faire l'une de ses dernières séances shopping avant son accouchement désormais imminent dans la boutique Couture Kids située à West Hollywood. Comme à son habitude, la chanteuse de 34 ans - qui va devenir bientôt maman pour la première fois - est apparue plus sexy que jamais dans des pièces Haute-Couture hors de prix associant une chemise ample rose tendre griffée Alexander Wang (au prix de 695 dollars) et un petit short blanc.

Vous aviez toujours pensé que le fait d'accorder une paire de chaussettes à des chaussures ouvertes était un fashion faux pas absolu ? Sûrement pas Riri qui a décidé de porter des chaussettes Miu Miu pailletées (au prix de 850 dollars) associées à des escarpins Saint Laurent. Comble du luxe, l'interprète des titres Umbrella et Bitch Better Have My Money était parée de boucles d'oreilles Briony Raymond Posey estimées à 34 500 dollars. En guide d'accessoires, la jolie brune portait un sac Balenciaga (au prix de 5500 dollars) et des lunettes Prada (estimées à 695 dollars).