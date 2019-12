Rihanna : Ses retrouvailles surprises (et trop mignonnes) avec Paul McCartney

Je reviendrai

S'il est difficile de savoir pourquoi Rihanna s'envolait vers l'Angleterre, on peut aisément deviner qu'elle ne se rendait pas en studio d'enregistrement. Et pour cause. Entre la musique, sa marque de produits de beauté, ses collections de lingerie et de vêtements et sa fondation caritative, la beauté de la Barbade n'en peut tout simplement plus. "À tous mes amis, ma famille et mes collaborateurs vers qui je dois revenir depuis ces derniers mois... pardonnez-moi, a-t-elle récemment écrit sur les réseaux sociaux. Cette année a été surchargée et je travaille sur ce truc qui s'appelle l'équilibre. Je reviendrai." Pourtant, après avoir fait attendre ses fans pendant trois ans – depuis la sortie d'Anti –, Rihanna serait prête à dévoiler un nouvel opus intitulé R9, prévu pour l'année 2019. Une jolie surprise de Noël ?