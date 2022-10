Rihanna sublime en robe fendue pour l'anniversaire de son chéri Asap Rocky, un couple chic et looké

Rihanna a sorti le grand jeu, dimanche 2 octobre à Los Angeles. Alors que la mode est actuellement le thème prédominant à Paris avec la Fashion Week, la chanteuse de 34 ans, de l'autre côté du globe, a décidé de se mettre elle aussi sur son 31, à l'occasion d'une sortie en amoureux au restaurant Olivetta avec son compagnon ASAP Rocky qui fêtait ses 34 ans. Ainsi, la célèbre interprète de Diamonds arborait une robe noire fendue sublime, assortie à ses talons et sa coiffure. Le rappeur optait lui aussi pour une tenue chic et sobre, composée d'un élégant costume noir et d'une paire de lunettes de soleil.

Début septembre, la Fashion Week posait ses valises à New-York, de quoi ravir le couple, qui faisait alors déjà une apparition très lookée. Rihanna portait notamment une robe ultra courte satinée. Au mois d'août, dans des tenues parfois plus streetwear mais avec tout autant de style, les deux tourtereaux multipliaient les apparitions publiques, notamment du côté de la Big Apple.

Au coeur d'une affaire judiciaire ?

Un duo très complice, qui accueillait au printemps dernier leur premier enfant en commun : un petit garçon au prénom mystérieux. L'année dernière, ils officialisaient leur relation et le rappeur en profitait notamment pour déclarer sa flamme à sa dulcinée, en la qualifiant comme "l'amour de sa vie" et "l'unique". En réalité, ils se fréquentaient déjà depuis un petit moment. En 2013, Asap Rocky assurait la première partie de la jolie brune pour sa tournée : le Diamonds World Tour.

Depuis, ils semblent filer le parfait amour et nager en plein bonheur. En témoignent leurs multiples sorties en amoureux ces dernières semaines. Mais l'année 2022 n'aura pas été si simple que cela pour le couple, puisque l'auteur du célèbre morceau Praise the lord a récemment été visé par une enquête judiciaire. il avait été accusé d'agression avec une arme semi-automatique, ce qu'il avait nié en bloc, avant d'être inculpé puis laissé libre pour une caution de 550 000 dollars. Il est attendu à nouveau devant un tribunal le 2 novembre prochain.