Riyad Mahrez : l'incroyable baby shower pour l'arrivée de sa future fille

Tout est allé très vite entre Riyad Mahrez et Taylor Ward. Depuis octobre 2020 et l'officialisation de leur relation, les deux tourtereaux ont franchi les étapes à toute vitesse. En juin 2021, le footballeur qui évolue à Manchester City a fait sa demande en mariage du côté de Mykonos et en début d'année ils se sont mariés en toute discrétion lors d'une cérémonie religieuse. Un mois plus tard, le couple annonçait fièrement que la belle anglaise de 23 ans était enceinte de son premier enfant (et le troisième pour le joueur de la sélection algérienne).

Une magnifique nouvelle pour Riyad Mahrez et sa femme, qui ont pu dévoiler début mai le sexe de leur futur enfant, et il s'agira d'une petite fille ! Quelques semaines plus tard, ils viennent donc d'organiser un sublime baby shower pour célébrer la venue de leur première fille et c'est peu dire qu'ils avaient mis les moyens pour l'occasion. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 2,1 millions d'abonnés, Taylor Ward a posté plusieurs photos de l'évènement hier. Sur la première, on voit la future maman poser avec son ventre bien rond, au milieu de dizaines de ballons de toutes les couleurs.

Un baby shower de haut vol !

On la voit ensuite, tout sourire, prendre la pose aux côtés de son mari footballeur et des deux filles de ce dernier, qu'il a eues avec sa précédente femme, Rita Johal. Une famille recomposée adorable et qui semble passer un très bon moment. "La journée la plus spéciale, nous célébrons notre petite fille", écrit Taylor Ward en commentaire de sa publication. Les amoureux avaient mis les petits plats dans les grands pour l'occasion et l'évènement était tout bonnement magnifique. L'influenceuse anglaise avait invité ses amies proches et leurs enfants à venir faire la fête avec elle. Une publication qui a beaucoup plu aux fans du couple puisqu'elle a déjà récolté plus de 275 000 likes.