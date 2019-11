Robbie Williams : Forcé à entrer en rehab par un célèbre ami chanteur

Alors qu'il publie un inattendu disque de chansons de Noël intitulé The Christmas Present, le chanteur britannique Robbie Williams multiplie les interviews en promo. Invité du Jonathan Ross Show, l'artiste de 45 ans est revenu sur sa descente aux enfers. Il a révélé qu'Elton John lui avait mis un coup de pied au derrière.

Dans les années 1990, Robbie Williams explose sur la scène musicale avec les titres Angels et Let Me Entertain You. Une époque durant laquelle il jongle avec ses démons, entre alcool et drogues. C'est là qu'Elton John a fait en sorte de le prendre sous son aile et de remettre sa vie sur de bons rails, lui qui avait connu les mêmes addictions, relatées dans le biopic Rocketman. "Il a vraiment essayé d'aider. (...) J'avais ma voix à poser sur des titres et puis je devais aller en rehab. Elton m'a invité dans sa maison pour écouter le travail que j'avais fait jusque là. Ce matin là, je suis monté dans un taxi et je me suis lancé dans un jeu que j'avais l'habitude de faire qui consistait à m'arrêter dans chaque bar sur le chemin et boire une demi-pinte. (...) J'avais rendez-vous chez Elton à 15h", a-t-il relaté. Bien évidemment, il est arrivé dans un piteux état.

Et Robbie Williams, qui a notamment été accro à la cocaïne, d'ajouter lors de son arrivée chez son confrère, couvert de nourriture et de tâches d'alcool : "Je lui ai dit que je ne pouvais pas aller en cure pour le moment, que j'irai la semaine suivante. Il a dit : 'Non, tu dois y aller maintenant.' Et ainsi de suite." Finalement, Elton John l'hébergera pour la nuit et prendra des dispositions pour le faire entrer dans un centre spécialisé. A son réveil, il trouva même Elton John, son mari David Furnish, un médecin et un psychiatre penchés au-dessus de lui ! Des années après, le papa de Teddy (7 ans), Charlie (5 ans) et Coco (14 mois) est reconnaissant envers son illustre confrère. "Elton est l'homme le plus aimant et généreux que vous pouvez imaginer et il a aidé beaucoup de monde au fil des années", a-t-il déclaré.

Thomas Montet