Robert Hossein : Ses obsèques annoncées, Michèle Mercier lui rend hommage malgré leur brouille

L'adieu à Robert Hossein, mort le 31 décembre juste après avoir fêté ses 93 ans, se prépare. C'est du côté de Vittel (Vosges) que se tiendront ses obsèques. Il s'y était installé depuis quelques années avec sa femme Candice Patou après avoir quitté Paris.

Comme le rapporte le journal Le Parisien, c'est donc à Vittel que Robert Hossein avait choisi d'être inhumé. "D'abord parisien ayant acheté une maison de vacances, il avait fini par y habiter à temps plein depuis plusieurs années", peut-on découvrir. L'artiste avait découvert l'endroit il y a plus de quarante ans après une invitation de l'homme d'affaires Gilbert Trigano. Tombé sous le charme, il avait acheté une résidence secondaire, une villa du 19e siècle près du parc thermal et de l'hippodrome. Un cocon dans lequel il venait trouver l'inspiration et préparer ses spectacles historiques. On se souvient notamment qu'il avait mis en scène Ben-Hur, au Stade de France en 2006. Un show en collaboration avec Alain Decaux applaudi par 300 000 spectateurs.

Nos confrères précisent que "l'inhumation aura lieu en début de semaine" - pas avant le 4 janvier - et que, pour l'heure, la mairie lui a déjà rendu hommage. "Les drapeaux sont en berne et un espace de recueillement a été installé à l'endroit même où un square porte son nom depuis 2014", ajoute Le Parisien. La municipalité, qui doit composer avec les mesures sanitaires en cette période de pandémie de coronavirus, souhaite toutefois aller plus loin pour saluer son ex-célèbre habitant. "Quand les conditions le permettront, nous lui rendrons hommage à la hauteur du grand artiste qu'il était et pour tout ce qu'il a apporté à notre ville", a relaté Franck Perry, le maire de Vittel.

Un bel hommage, c'est aussi ce qu'a finalement fait la comédienne Michèle Mercier, star des films Angélique. Alors qu'elle était fâchée avec Robert Hossein depuis quelques années, elle a enterré la hache de guerre. Auprès du Parisien, elle s'est dite "extrêmement triste et bouleversée" ajoutant : "C'était un personnage très spécial, il gueulait parfois, mais jamais avec moi car j'aurais gueulé plus fort ! Dans le travail, c'était formidable. C'était un merveilleux acteur et c'était très agréable de travailler avec lui. Le public a cru que nous étions fiancés, cela n'a jamais été le cas. Cela aurait pu : il était bel homme, gentil..."