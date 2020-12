Mort de Robert Hossein : fâché avec sa partenaire Michèle Mercier (Angélique), ils ne se parlaient plus

Décidément, jusqu'aux dernières heures, 2020 aura été une année noire. Alors que le show business a récemment perdu Rika Zaraï et Claude Brasseur, on apprend aujourd'hui la mort de Robert Hossein. Ce monument du théâtre, comédien et aussi metteur en scène réputé est décédé le 31 décembre, a annoncé sa femme Candice Patou. Agé de 93 ans, il a succombé à un problème respiratoire, à l'hôpital tôt dans la matinée. Le grand public se souvient notamment de lui pour la série des Angélique...

En effet, Robert Hossein était devenu un sex symbol dans les années 60 grâce au rôle de Joffrey de Peyrac dans Angélique, marquise des anges, qui le rend célèbre. Une série de films sous la direction du réalisateur Bernard Borderie, mettant aussi en scène sa partenaire la comédienne Michèle Mercier. Si les deux héros semblaient proches pendant un certain temps, ils se sont vite fâchés... En 2012, dans les pages du journal Le Parisien, l'actrice ne mâchait pas ses mots. "Il n'a jamais pensé qu'à lui. Je l'ai bouclée pendant plus de quarante ans. Ras le bol ! Je l'ai aidé à plusieurs reprises mais il n'a jamais renvoyé l'ascenseur. Pire, il a été un des premiers à m'enfoncer", avait-elle déclaré. Michèle Mercier lui avait même reproché d'avoir monté Angélique au théâtre, sans lui en parler une seule fois...

Entre Robert Hossein et Michèle Mercier, il y avait aussi une vision des choses différente notamment sur l'argent. Toujours dans Le Parisien, l'actrice s'expliquait sur un point de discorde. "Lorsque je me suis lancée dans un procès, que j'ai gagné, pour récupérer les droits sur Angélique dont j'ai été privée pendant vingt ans, il m'a dit : 'Si je fais comme toi, les producteurs ne me feront plus faire de films.' Vous vous rendez compte, à 84 ans, quelle lâcheté !", taclait-elle.

Mais, sans doute inspiré par sa consoeur qui touchait alors chaque année un peu d'argent, Robert Hossein avait fini par saisir les tribunaux pour attaquer Studio Canal, entité devenue propriétaire des films au film du temps et de divers rachats. Il avait alors réclamé la coquette somme de 780 000 euros, rappelait BFM en 2017. En vain, la justice l'avait débouté de sa demande... "Pour le tribunal, Robert Hossein n'a donc droit, comme tout comédien, qu'à la rémunération versée par l'Adami (société de gestion collective des artistes), et fixée par un barème adopté en 2012", précisaient nos confrères.