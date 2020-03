Roch Voisine bientôt papa pour la 3e fois à 57 ans : il révèle le sexe du bébé

Invité, à la mi-mars, dans l'émission québécoise Ça finit bien la semaine pour assurer la promotion de sa tournée (Americana 10 ans), Roch Voisine s'est confié sur cette naissance à venir et a dévoilé le sexe de son bébé. "En fait, la maison est en train de se transformer radicalement et tout devient rose. Je ne savais pas qu'il y avait des affaires roses autant que ça !", a-t-il partagé amusé, comme le rapporte le site canadien Envedette.ca. C'est donc une petite fille qui est attendue pour le mois de juillet.

L'interprète de l'inoubliable tube Hélène a également expliqué pourquoi il avait choisi d'officialiser la grossesse de Myriam sur les réseaux sociaux : "La raison pour laquelle je suis là depuis trente-cinq ans est que j'ai le privilège d'avoir des salles pleines et d'avoir beaucoup de plaisir à ce que je fais, à changer de projet et que les gens me suivent là-dedans. C'est que j'ai un public vraiment extraordinaire. Autant ici que là-bas. J'ai appris très très tôt, jeune dans le métier, le respect du public, il faut toujours garder ça. (...) C'est grâce à eux. Donc pour moi, chaque grande nouvelle, il n'y a pas juste celle-là, habituellement, depuis des années, depuis le tout début en fait, c'est toujours à eux, à vous, que je l'annonce en premier."

Si cet enfant sera le premier pour Myriam, il sera le troisième pour Roch Voisine. Le chanteur canadien est le papa de deux garçons, Killian et Alix Elouan, tous deux nés de son mariage passé avec Myriam St Jean, qui avait duré de 2002 à 2017.