Rofrane (Familles nombreuses) officiellement influenceuse : elle n'a pas hésité à quitter son travail

En 2020, TF1 a lancé l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL. Le succès fut immédiat. Chaque jour, ce sont plus d'un million de téléspectateurs qui suivent les aventures de différentes tribus, dont celles des Bambara. Elle est composée des parents Rofrane et Nasser ainsi que de leurs quadruplés, Kheïry et Chemsy, Noor et Hajar (3 ans). Lorsqu'ils n'apparaissent pas sur nos écrans, c'est sur Instagram qu'ils partagent leur quotidien sans aucun tabou. C'est ainsi que les internautes ont pu en savoir plus sur le trouble de l'autisme diagnostiqué à l'un des enfants ou encore sur les récents pépins de santé de Rofrane.

Entre deux séances de rééducation, cette dernière a accordé une interview à Télé Loisirs. La jolie brune a alors eu l'occasion de faire le point sur sa nouvelle vie sous le feux des projecteurs. "Pas mal de choses ont changé dans notre vie en un an... La première est le fait que l'on nous reconnaisse très souvent dehors. On était déjà présent sur les réseaux sociaux avant d'apparaître sur TF1, mais le fait de participer à l'émission nous a apporté de la visibilité et de belles opportunités professionnelles", s'est-elle réjouie.

Une carrière sur Instagram depuis plusieurs années

Sa participation à Familles nombreuses, la vie en XXL a ainsi conforté Rofrane Bambara dans l'idée qu'elle avait fait le bon choix de quitter son précédent travail. En plus d'être rémunérée pour être à l'antenne, elle se fait de bons salaires grâce à ses activités d'influenceuse. "J'ai commencé Instagram pour trouver des mamans de triplés, car, pour moi, il était impossible de trouver des parents de quadruplés, afin de me calquer sur leur organisation. Et au fur et à mesure des mois, on a eu de plus en plus de visibilité. Qui dit visibilité dit opportunités professionnelles. Quelques mois après mon inscription sur Instagram, c'est donc devenu mon métier. Cela fait quatre ans que j'en ai fait mon travail et que je ne suis plus téléprospectrice", a-t-elle expliqué.

Et d'ajouter avec reconnaissance : "Je mesure la chance que j'ai d'en faire mon travail. J'ai une flexibilité horaire pour m'occuper de mes enfants. C'est extraordinaire de pouvoir gagner sa vie et en même temps d'être maman à 100 % toute la journée. C'est la plus grande chance qu'on a."