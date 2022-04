Roland Giraud, son mariage avec Maaïke Jansen marqué par les infidélités : il l'a trompée avec sa soeur

Roland Giraud sera sur le petit écran ce mardi 5 avril. L'acteur de 80 ans tient l'un des rôles dans De l'autre côté du lit, comédie de Pascale Pouzadoux avec Sophie Marceau et Dany Boon diffusée en prime sur TFX. Si les personnages des deux héros échangent leur rôle de père et mère de famille, pas de tel choix à faire du côté de Roland Giraud et de son épouse Maaïke Jansen. Pour gérer leur fille Géraldine - assassinée avec sa compagne en 2004 -, les deux se sont toujours débrouillés mais à aucun moment il n'a été question que l'un d'eux renonce à ses rêves de comédie. En revanche, Roland Giraud n'a pas toujours été fidèle comme il l'avait pourtant promis en disant 'oui' en 1966. S'il aime son épouse plus que tout, l'acteur a révélé qu'il avait plusieurs fois fauté avec d'autres femmes que la sienne.

Il s'était particulièrement confié sur ses incartades dans un livre intitulé Chagrin de vie. Sur le plateau du Divan, présenté à l'époque par Marc-Olivier Fogiel, Roland Giraud avait indiqué regretter cet ouvrage et les comportements qu'il relatait dans ses pages. L'un d'eux concerne même la soeur de Maaïke Jansen, trahison sur laquelle elle a passé l'éponge : "Ça fait partie des faiblesses que j'ai eues, totalement injustifiables et injustifiées. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je comprends que ça soit très déstabilisant pour Maaïke. (...) Elle prouve qu'elle m'a pardonnée car elle est toujours là."

Conscient de la chance qu'il a eu d'avoir une femme aussi compréhensive, Roland Giraud dressait un portrait peu reluisant des années passées et des nombreuses infidélités qu'il a commises : "Je suis un homme faible et faillible. J'ai conscience que Maaïke aurait pu me quitter plusieurs fois lorsque j'ai eu de beaux succès. Je me suis parfois laissé embarquer par ces courants qui vous éloignent du bon port. (...) J'ai eu une attitude, extrêmement humaine, qui prouve que je ne suis pas un saint. J'essaie de faire de mon mieux. Quand on a un peu de succès on se sent pousser des ailes, et j'ai eu effectivement des faiblesses que je regrette évidemment. C'est vrai qu'elle aurait pu me quitter. Elle ne l'a pas fait, je ne l'en aime que plus. Oui, j'ai été un petit peu minable. Je peux, étant un homme faible et faillible, faire des choses minables."

Leur passé chaotique est désormais derrière eux grâce à un mode de vie plutôt singulier. Contrairement aux vieux couples profitant de leur paisible retraite sous le même toit, Roland Giraud et Maaïke Jansen font appartements séparés : "Il habite sur le même palier, il vient même tout nu chez moi. On se voit tout le temps", confiait l'épouse toujours sur le plateau du Divan. Leur recette du bonheur, les deux comédiens semblent donc l'avoir trouvée !