Romain Duris : Décès "brutal" de son père Philippe, à 80 ans

"Dans le fait de dessiner, ce qui me plaît, c'est pendant, c'est quand on est dans la matière, c'est quand les choses s'installent, les choses jaillissent, a-t-il expliqué aux Inrocks. Chez moi, j'ai dessiné étant petit. Donc il y avait quelque chose d'assez naturel et bienvenu dans ce geste. Et au départ, je m'en foutais complètement. Et c'est évidemment l'état qu'on recherche toujours. Cette espèce de spontanéité, d'instinct, qui jaillit quand on est enfant."