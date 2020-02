Romain (Mariés au premier regard) s'est battu contre le cancer : ses révélations

Depuis le 6 janvier 2020, les téléspectateurs de M6 peuvent suivre les aventures de Romain (31 ans), gérant d'une poissonnerie, dans Mariés au premier regard 2020. Il a épousé Delphine, (30 ans), agent d'accueil, avec laquelle il était compatible à 82%. Et dans les épisodes diffusés actuellement, les deux candidats filent le parfait amour. Ils se sont notamment avoués leurs sentiments lors du voyage de noces à Marrakech. Mais mardi 4 février 2020, c'est pour un sujet beaucoup moins réjouissant que le beau brun a fait parler de lui.

Ce mardi 4 février est la Journée mondiale contre le cancer. A cette occasion, le jeune papa (d'une fille de 6 ans et demi) a révélé qu'il s'était battu contre le cancer. "Sous formes et distinctions différentes, il en existe des dizaines et des dizaines [des cancers, NDLR] et même si on ne connaît pas leur définitions exactes, vous et moi connaissions au moins dans notre entourage quelqu'un qui souffre de près ou de loin de cette maladie. Il y a deux ans, j'ai fais la rencontre de cette maladie, (ce n'était pas une rencontre comme les autres ; je n'avais pas pris rendez-vous) qui m'a changé la vie, qui m'a changé ma vision de la vie et qui fait aujourd'hui la personne que je suis", a écrit Romain dans un premier temps.

Il a ensuite expliqué que cela avait été difficile et que le "fait d'avoir ce statut de malade était finalement le plus complexe pour [lui]". "Mon rôle de père, de protecteur me pousse aujourd'hui à ouvrir des portes ; celle de l'accompagnement des familles notamment dans le cancer chez l'enfant", a poursuivi Romain avant d'évoquer une association. Très touchés, ses abonnés lui ont apporté leur soutien et l'ont félicité pour cet engagement.