Romain (Mariés au premier regard) trop séducteur : Delphine se méfie de lui

C'est un véritable conte de fées que vivent Delphine (30 ans), agent d'accueil, et Romain (31 ans), gérant d'une poissonnerie, dans Mariés au premier regard 2020. Les deux candidats compatibles à 82% se sont plu dès le premier regard. Après leur mariage, ils ont passé leur première nuit ensemble, puis se sont envolés pour Marrakech pour leur voyage de noces. Si la jeune femme n'arrivait pas à s'ouvrir au départ, elle a fini par se livrer davantage après une petite discussion avec son mari. Les tourtereaux ont même passé leur première nuit torride ensemble.

C'est donc plus amoureux que jamais que les téléspectateurs de M6 ont retrouvé Delphine et Romain dans l'épisode du 17 février. Vingt-quatre heures seulement après leur retour en France, ils se sont retrouvés. Désireux de voir sa douce, le beau brun lui a fait la surprise de venir la chercher à son travail. Une belle attention très appréciée par Delphine qui n'a pas été habituée à ça. Le couple s'est ensuite rendu chez Romain pour sa première véritable cohabitation. "Ça me fait peur. Je ne suis jamais vraiment allée chez mes copains. Je rentre dans son intimité", a expliqué la candidate. Mais son époux a été si attentionné que ses craintes se sont rapidement envolées. Dans le salon, elle a découvert un panneau sur lequel il était inscrit "Rom et Delph". Il lui avait également fait de la place dans son armoire.

Les doutes de Delphine

Les amoureux sont ensuite sortis, car Romain souhaitait faire découvrir la course camarguaise à Delphine. Il a révélé avoir une petite notoriété dans cette discipline, ce qui a attiré des femmes pas toujours bien intentionnées. Mais avec sa femme, il y croit. De son côté, Delphine a admis auprès du journaliste qu'on l'avait toujours mise en garde concernant les raseteurs (personne qui font des courses camarguaises), car ils avaient la réputation d'être des séducteurs. Mais elle espérait qu'avec le beau brun, ce serait différent.

Est ensuite venu le moment de manger. Il lui a alors fait découvrir sa passion pour la cuisine en préparant un poisson. "Tu me portes comme une reine, j'ai tellement de la chance, tu ne peux pas savoir", lui a-t-elle confié durant le dîner. De quoi rassurer davantage Romain qui lui a également ouvert son coeur : "Ça fait un moment que je ne m'étais pas senti comme ça. Je n'ai jamais ri comme j'ai ri avec toi." La jeune femme a tout de même fait savoir qu'elle restait sur ses gardes. "Je ne suis pas dans la séduction d'autrui. La seule que j'ai envie de séduire, c'est elle. Je me suis marié avec elle et ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Et je lui explique vraiment le fond de ma pensée. Je le fais parce qu'elle en a besoin, mais à un moment donné, je vais m'essouffler", a alors expliqué Romain face caméra. Et comme l'a expliqué l'expert Pascal De Sutter, il fallait que Delphine oublie ses blessures passées.

Retrouvailles avec les parents de Romain

Après sa première nuit chez son cher et tendre, Delphine a retrouvé ses meilleures amies pour faire part de ses quelques doutes. Elle a expliqué que Romain avait été un peu séducteur à l'époque et que cela l'effrayait. Jalouse, elle a admis auprès de ses amis qu'elle était amoureuse et qu'elle craignait qu'il s'en aille. Audrey, son amie en commun avec son mari, a tout fait pour la rassurer. C'est donc plus sereine qu'elle a retrouvé Romain. Et ce dernier lui a annoncé une bombe : il allait l'emmener au Portugal pour qu'elle apprenne à connaître davantage ses parents. Une nouvelle preuve d'amour qui l'a comblée de joie.

Pas au courant que leur fils venait, les parents du beau brun étaient émus de les voir arriver. Très vite, Delphine a assuré qu'elle était aux anges. Elle a tout de même évoqué sa crainte. Mais Colette lui a assuré qu'il était fidèle et qu'elle n'avait aucun souci à se faire. "Ça m'a vraiment rassurée", a confié la candidate. De son côté, sa belle-mère avait l'impression que c'était une évidence entre eux.