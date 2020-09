Ron Jeremy accusé de viols brutaux : 13 nouvelles victimes, une fille de 15 ans

Des dizaines et des dizaines de victimes, et ce n'est que le début. L'acteur porno américain vient de voir s'ajouter 20 nouveaux chefs d'accusation à son dossier judiciaire, déjà bien lourd. La justice dénombre au moins 13 victimes pour ces nouveaux crimes, dont "conduite obscène" avec une enfant de 15 ans.

On en est donc à six chefs d'accusation "d'agression sexuelle par contrainte", cinq pour "viol", trois pour "pénétration orale forcée" et deux pour "pénétration d'un corps étranger" et un pour "sodomie et agression dans l'intention de commettre un viol", comme l'a détaillé l'avocat général de l'affaire à Los Angeles, lundi 31 août 2020. La juste dénombre désormais 17 victimes dans le dossier Ron Jeremy, dont certaines sont mineures. Ces faits remonteraient à l'année 2004.

Ron Jeremy - qui était une célébrité dans le milieu il y a encore quelques années - a plaidé non coupable, comme l'a appris son avocat à People. En juin, l'acteur X avait été inculpé pour avoir violé trois femmes et en avoir agressé sexuellement une autre. Là encore, il était accusé d'avoir forcé une femme à lui faire une fellation. Parmi les chefs d'accusation, on notait là aussi des faits de "pénétration forcée par un objet" et "blessures".

Avant que ces nouveaux crimes s'ajoutent à son dossier, Ron Jeremy encourait déjà une peine de 90 années de prison. Il avait alors été placé en détention provisoire. Sa caution avait été fixée à 6,6 millions de dollars.

Les femmes qui ont été agressées sexuelles et/ou violées par Ron Jeremy racontent parfois les mêmes procédés. L'acteur jouait de sa célébrité pendant les conventions ou festivals. Trois femmes disent également avoir été violées dans le même parking d'un bar de West Hollywood.

Déjà en 2017, une femme de 24 ans l'avait attaqué en justice pour agression sexuelle, survenue lors d'un événement du monde du X à Tacoma (Washington). Faute de preuves, l'agresseur récidiviste n'avait pas été inquiété.