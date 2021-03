Rosamund Pike dévoile l'endroit saugrenu où elle enterre toutes ses récompenses !

Elle fait partie des talents récompensés lors de la dernière cérémonie des Golden Globes. Le 28 février 2021, Rosamund Pike a remporté la statuette de la meilleure actrice dans une comédie pour le rôle de Marla Grayson dans le film Netflix I Care a Lot, de J Blakeson. Prix qui est loin, très loin d'être le seul qu'elle a amassé depuis le début de sa carrière. Mais la lauréate n'est pas du genre, pourtant, à disposer ses trophées dans une vitrine positionnée dans le salon, comme elle l'a avoué dans l'émission d'Ellen DeGeneres.

Je trouve ça bizarre de les mettre dans la maison

Son Golden Globe flambant neuf rejoindra ses petits camarades à l'extérieur, sur les terres de l'actrice précisément. "Je trouve ça bizarre de les mettre dans la maison, avoue Rosamund Pike. Parce que comment les gens sont censés réagir en les voyant quand ils vous rendent visite ? Est-ce qu'ils doivent dire 'Oh, woaw, regarde-moi toutes ces récompenses' ? Je trouve ça vraiment gênant alors je les enterre dans le jardin en les laissant dépasser un tout petit peu du sol. En regardant bien, vous pouvez peut-être apercevoir une main, ou un globe."

Rosamund Pike serait-elle victime d'un syndrome de l'imposteur ? Au moment de recevoir son Golden Globe, la comédienne avait préféré mettre en lumière les autres femmes en lice pour le prix, accordant plusieurs clins d'oeil, dans son discours, à Maria Bakalova - nommée pour son rôle dans la suite de Borat -, Kate Hudson - pour Music -, Michelle Pfeiffer - French Exit - et Anya Taylor-Joy - Emma - récemment vue dans la série Le jeu de la dame. "Je trouve que c'est amusant d'enterrer ces récompenses parce que plus tard, quand je serai morte et que d'autres personnes achèteront ma maison, ils jardineront et taperont dans quelque chose de métallique en pensant qu'ils ont trouvé un trésor, poursuivi-t-elle. Et ce ne sera qu'un gros tas de trophées." De quoi se faire quelques deniers, au pire, dans Affaire conclue...