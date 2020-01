Sacha Buyse (Secret Story) célibataire : "C'est une vraie déception" (EXCLU)

Il y a quelques jours, Sacha Buyse refaisait parler de lui d'une triste manière. Sur Instagram, il déclarait avoir été atteint du cancer. Une épreuve douloureuse pour le jeune homme de 29 ans, qui a accepté de se confier lors d'un entretien exclusif pour Purepeople. Après avoir fait le récit de sa descente aux enfers, l'ancien candidat de Secret Story a évoqué ses projets en cours. L'occasion d'apprendre que, depuis quelque temps, il suit des études en make up et hair design. Une nouvelle voie qui le passionne.

Néanmoins, il n'exclut pas l'idée de refaire de la télé un jour. "Ce que je rêverais, c'est de faire une émission sur la mode et la beauté", nous-a-t-il indiqué. Et de poursuivre : "La télé-réalité, je ne sais pas si je supporterais de rester tout un tournage." A l'exception peut-être du programme de TFX La Villa des coeurs brisés. D'ailleurs, Sacha pourrait bien avoir besoin des conseils de la love coach Lucie, à en croire ses déboires en amour. "Je n'ai personne dans ma vie. Je commence seulement à me remettre de mon ex, Jordy. Mais non, je n'ai personne dans ma vie et c'est une vraie déception", regrette-t-il. Et à l'approche de ses 30 ans, la pression ne fait qu'augmenter : "Je commence à vouloir me poser, à construire quelque chose avec quelqu'un, fonder une famille. Je suis frustré parce que ça fait presque cinq ans que je suis seul."

D'autant plus que les rencontres se font rares, comme il le précise. "Je tombe que sur des cons qui sont intéressés par le c** ou alors qui prennent de la drogue parce que dans le milieu gay, c'est pas facile. Moi je suis différent et à chaque fois, je tombe sur des gens attirés par la nuit, les mecs, le c**, la drogue. Au final, je me retrouve toujours tout seul. J'ai très peur pour l'avenir", finit-il par avouer. Que ses fans se rassurent, Sacha est loin de se laisser abattre pour autant et espère toujours rencontrer la perle rare. C'est tout ce qu'on lui souhaite !

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.