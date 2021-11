Saïda Jawad et Cyril Descours plongent dans l'univers carcéral pour Le bruit des trousseaux

France 2 poursuit sa diffusion de programmes inédits, après avoir fait de belles audiences grâce à la mini-série Germinal. La chaine propose désormais aux téléspectateurs de découvrir Le bruit des trousseaux, écrit et réalisé par Philippe Claudel. Diffusé le 8 novembre, le téléfilm compte notamment Saïda Jawad et Cyril Descours au casting.

Le bruit des trousseaux est une adaptation du livre du même nom écrit par Philippe Claudel et publié en 2002, basé sur sa propre expérience comme professeur de français dans une prison. Un récit autobiographique qui "raconte les quelques douze ans que j'ai passés à travailler en prison en tant que professeur. Ce fut une expérience longue, enrichissante, étrange, troublante, et qui a marqué à jamais l'homme que je suis (...) Beaucoup de mes convictions, de mes certitudes, de mes croyances, ont été ébranlées, modifiées par ce que j'ai pu voir en ce lieu, par les êtres que j'y ai fréquentés, par l'observation des conditions dans lesquelles ils y vivaient ou y travaillaient (...) La seule distorsion assumée par rapport au réel a consisté à changer les noms des personnes que je citais", explique-t-il dans un communiqué de France 2.

Dans le téléfilm, c'est le comédien Cyril Descours (Clara Sheller, Une petite zone de turbulences, Les gardiennes...) qui joue son rôle et qui tombe amoureux en prison d'une femme jouée par Déborah François. "On philosophe volontiers sur le fait qu'au final on naît et on meurt seul. En même temps, on peut aller voir ses parents, embrasser ses enfants, prendre un verre, téléphoner à quelqu'un. En prison, on affronte la véritable solitude", a confié l'acteur à La Nouvelle République, pour évoquer son rôle.

A leurs côtés, on retrouve également la comédienne Saida Jawad (Avocats et associés, La Conquête...) qui avait partagé des photos des coulisses du tournage à Nancy et Paris, sur Instagram, dont le clap de fin avait eu lieu en décembre dernier. Il faut aussi compter sur David Mora ou Philippe Duquesne (tous deux de Scènes de ménages).