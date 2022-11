Salma Hayek : Son décolleté vertigineux envoûte les prestigieux invités des GQ Men of The Year

Cela fait déjà 13 ans que Salma Hayek vit des jours heureux avec l'homme d'affaires français François-Henri Pinault. Le couple qui s'est marié après plus d'une décennie en 2009, a donné naissance à une fille, Valentina Paloma, demoiselle aujourd'hui âgée de 15 ans. La star d'Une nuit en enfer vit donc une vie paisible loin des projecteurs. Les rares fois où l'on peut néanmoins l'apercevoir c'est dans les tribunes de stades de foot, étant une fan du ballon rond, et son mari étant le propriétaire du stade rennais. Bien qu'elle trouve que l'ambiance y est assez calme, elle ne se refuse que rarement une virée au stade.

Il y a bien sûr aussi les soirées et gala pour croiser la belle Salma Hayek. Comme ce mercredi 16 novembre, au Mandarin Oriental à Londres (Royaume-Uni). C'est à l'occasion de la soirée des Men of The Year 2022 que la star de Frida a été aperçue sur le tapis rouge. Un photocall où d'autres nombreuses personnalités ont brillé, telles que Sydney Sweeney, le rappeur Stormzy, Andrew Garfield, Jordan Barrett, Jourdan Dunn, Milly Alcock, Anna Wintour, Daisy Edgar-Jones, Suki Waterhouse, Anna Wintour, Candice Swanepoel, Stella Maxwell, Mo Farah, Aitch ou encore Lance Black. Toutes les stars ont pris la pose sous les flashs des photographes. Si tous étaient sur leur 31, Salma Hayek a néanmoins attiré tous les regards.

Une robe rouge sublime et captivante

Il faut dire que l'actrice de 56 ans était tout simplement irrésistible. Dans une robe longue rouge au décolleté vertigineux, qui mettait parfaitement ses courbes en valeur, l'épouse de François-Henri Pinault a retenu l'attention de tous les photographes présents. La star avait les cheveux lâchés, placés derrière ses oreilles, afin de dévoiler une ravissante paire de boucles. Toujours souriante, son charme irradiait lors de cette soirée des GQ Men of The Year. On comprend en effet que l'homme d'affaires de 60 ans a eu envie de l'épouser deux fois, le couple ayant renouvelé ses voeux en août 2018, soit 9 ans après leur première union.