Sam (Koh-Lanta) : Son maillot vendu une fortune, la belle arnaque

Tout le monde connaît le site Vinted où l'on peut vendre et acheter les vêtements dont on ne veut plus. Un petit malin a trouvé un bon filon pour gagner de l'argent : tenter de vendre un maillot de bain d'une personne célèbre. En l'occurrence celui de Sam, candidat ultra aimé et doué dans Koh-Lanta 2020 et qui a malheureusement été éliminé.

Pour la modique somme de 300 euros, un dénommé "horo3" propose donc le maillot du jeune homme dans l'aventure. Un maillot taille S, décrit comme neuf. Cela signifie-t-il qu'il n'a jamais porté ou qu'il est dans un très bon état ? Pas sûr que le maillot de bain de Sam soit dans un aussi bon état après une aventure sur une île déserte... Sans (presque) aucun doute, le produit décrit comme "maillot de bain Sam Koh Lanta" n'est rien d'autre qu'une pièce du même modèle.

Inutile de dire que, dans le commerce, le maillot de bain de Sam, un modèle plutôt simple (noir avec une petite touche de vert), ne doit pas coûter plus cher qu'une vingtaine d'euros. En demander 300 euros est une belle tentative qui, on l'espère, ne trouvera pas preneur.

D'ailleurs, les internautes se sont pas dupes comme on a pu le voir sur Twitter. Un internaute indique même l'avoir trouvé chez Décathlon pour 10 euros ! Les autres rient franchement de voir une telle proposition faite sérieusement.

En tout cas, Sam ne risque pas de réagir, car le jeune homme n'a pas de réseaux sociaux. Au Parisien, il avait expliqué : "J'ai voulu faire Koh-Lanta pour vivre un moment, mais pas une aventure médiatique et passer à la télé. Je n'ai pas fait ça pour faire des selfies et avoir des followeurs. Je n'ai absolument pas besoin des réseaux sociaux pour vivre. Quand on vit comme moi en pleine campagne, il suffit de sortir et on est déjà émerveillé ."