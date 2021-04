Sam Smith dévoile un nouveau tatouage très symbolique

Sam Smith n'est pas qu'un chanteur à la voix d'or. C'est également un homme de goût qui n'hésite pas à donner de son corps pour la beauté de l'art. Déjà tatoué à plusieurs reprises, le jeune homme de 28 ans a décidé de donner une signification forte à son dernier tatouage.

Comme l'a révélé le salon de tatouage The London Social sur son compte Instagram le 22 avril dernier, l'interprète de Stay With Me était de passage dans la boutique pour se faire un nouveau tattoo qui met en avant l'identité de genre du chanteur. Sur le dessin, on peut voir un jeune homme simplement vêtu d'un sous-vêtement se regarder dans un miroir. Une image somme toute classique, sauf que ce dernier porte une paire de chaussures à talons. L'artiste montre ainsi cette dualité qui existe en lui entre ses côtés masculins et féminins.

Un très beau message de la part de l'artiste, qui fréquentait un beau français aux dernières nouvelles et qui se définit comme non-binaire, préférant l'emploi des pronoms "ils/leur" (they/them en anglais). Les commentaires sous la publication ont d'ailleurs salué le message porté par le tatouage. "C'est une oeuvre d'art" ou encore "Mon dieu, c'est tellement cool", autant de messages d'anonymes ravis de ce nouvel ajout à la collection qu'a déjà le chanteur.

Sam Smith, qui a récemment dévoilé avoir eu recours à une greffe des cheveux, semble accepter fièrement sa sexualité, mais avoue avoir encore du mal à accepter son corps. "J'ai toujours des problèmes avec mon poids et j'en aurais toujours. Mais j'ai l'impression que le fait de me montrer torse nu sur les réseaux sociaux m'a aidé", a-t-il déclaré dans l'émission de télévision australienne The Project.