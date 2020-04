Sandrine (4 mariages pour 1 lune de miel) : Son mari David inconsolable

Lundi 16 mars 2020, Sandrine est morte à seulement 30 ans du cancer contre lequel elle se battait depuis plus de deux ans. L'ancienne candidate de Quatre mariages pour une lune de miel (TF1) s'en est allée dans les bras de son mari David et entourée de ses proches, dont ses enfants. Quelques jours plus tard, celui qui est désormais veuf insistait pour que ses obsèques aient lieu, en dépit de l'épidémie de coronavirus. Dans la commune de Saint-Georges-en-Meuse en Belgique, les invités avaient bien sûr pour ordre de respecter des règles strictes mises en place à cette occasion. David avait alors pu faire ses ultimes adieux à sa femme.

Un mois a passé déjà depuis que le cancer a emporté Sandrine. Une première date anniversaire qui n'a pas échappé à David. Sur sa page Facebook, l'ambulancier lui a adressé un message rempli d'émotion. "Un mois que tu m'as quitté. Tu es et seras à jamais dans mon coeur. Je ne t'oublierai jamais", lit-on. L'ex-participant de la Une ajoute ensuite qu'il compte bien honorer la promesse qu'il lui a faite avant sa mort. "Je continue la vie comme je te l'ai promis avec ses hauts et ses bas. Mais je veille sur nos enfants. Merci de m'avoir donné cette force d'avancer, ta force." David a bien évidemment reçu par la suite une vague de messages bienveillants de la part des internautes.

C'est en janvier dernier que le public a fait la connaissance de Sandrine et David. Le couple célébrait son amour devant les caméras de TF1. Sandrine avait alors suscité beaucoup de réactions à cause de son attitude jugée déplacée avant que son époux ne tente de calmer les ardeurs en révélant sa condition, une tumeur de stade 4. Après avoir appris son décès, ITV Studios France, la société de production de l'émission 4 mariages pour 1 lune de miel, lui a rendu hommage sur Twitter : "Nous avons appris avec tristesse le décès de Sandrine, qui avait participé à 4 mariages pour une lune de miel. Les équipes de production et toutes les équipes d'ITV présentent leurs plus sincères condoléances à son mari David et à ses proches."