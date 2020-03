4 mariages pour 1 lune de miel - Obsèques de Sandrine : son mari David anéanti

Lundi 16 mars dernier, Sandrine est morte du cancer contre lequel elle se battait depuis plus de deux ans. L'ancienne candidate de Quatre mariages pour une lune de miel (TF1) s'en est allée dans les bras de son mari David et entourée de ses proches, dont ses enfants. Pour ne rien arranger au chagrin de celui qui est désormais veuf, l'épidémie de coronavirus a bien failli compromettre les obsèques de la jeune femme à peine âgée de 30 ans. Mais qu'à cela ne tienne, David a maintenu la cérémonie, assurant que rien ne l'empêcherait de faire ses derniers adieux à sa femme.

L'enterrement a donc eu lieu dans la matinée de ce vendredi 20 mars 2020 dans la commune de Saint-Georges-en-Meuse en Belgique. Les invités avaient bien sûr pour ordre de respecter la distanciation sociale mise en place ainsi que d'appliquer les gestes barrières. Quelques heures après, David a pris le temps de livrer un message poignant sur sa page Facebook.

"Mes chers amis, mon épouse repose maintenant dans sa dernière demeure. Si elle était encore là, elle vous remercierait de tout son coeur pour le soutien que vous lui avez apporté durant tous ces mois. Sachez que ma douleur est immense et indescriptible, mais je vais tenir bon pour mes enfants, car je lui ai promis que je vais faire d'eux des adultes respectés et respectables. Ma vie va être consacrée à eux et les faire grandir. Je vous remercie également pour tout et votre soutien, je retiendrai que ça, et la vie n'est pas finie, nous allons honorer sa mémoire éternellement." Des mots touchants qui ont suscité beaucoup de réactions bienveillantes en commentaires de cette publication.