Sandrine Quétier au naturel : look cosy face à Aïssa Maïga en robe satinée

Le 1er décembre 2021, de nombreuses personnalités ont répondu à l'appel du groupe Orange qui organisait un grand événement ayant pour but de promouvoir les métiers du numérique aux femmes. Une soirée qui regroupait une vingtaine d'animations autour de quatre quartiers centrés sur l'information, la candidature, la reconversion et l'épanouissement dans l'univers technologique. Habillée d'un jean et d'un pull en laine cosy beige, Sandrine Quétier a par exemple pu y découvrir les métiers de la technique et du numérique. De quoi donner peut-être des idées à sa fille Lola (20 ans, née de sa précédente relation avec le réalisateur Fabrice Michelin) ?

La réalisatrice Aïssa Maïga a également été aperçue à cette soirée baptisée Hello Women, organisée à l'Elysée Montmartre. Sublime avec une robe fluide en satin vert et maquillée avec un rouge à lèvre écarlate, celle qui a récemment présenté son premier long-métrage Marcher sur l'eau et maman de Sonni et Kwameh (nés en 1996 et 2002, fruits de son amour avec son ancien compagnon Stéphane Pocrain) a posé non loin de Déborah François, Dounia Coesens mais aussi de la réalisatrice Yamina Benguigui.

Souriante, Frédérique Bel a pu profiter de cet événement avec l'animatrice Karine Arsene et la journaliste Elizabeth Tchoungui invitées elles-aussi à découvrir les différentes animations de cette soirée. Autre personnalité du petit écran révélée au public grâce à son rôle d'animatrice dans l'émission Le Journal du Cinéma,Isabelle Giordano a pu également découvrir les quatre quartiers dédiés à la sensibilisation ou la reconversion dans les métiers du numérique. Celle qui a été sacrée Chevalière de la Légion d'honneur le 12 juillet 2013 avait choisi une tenue très décontractée pour l'occasion : pull d'hiver à gros bouton ainsi qu'un denim brut.

Le journaliste Augustin Trapenard, l'actrice Hafsia Herzi et l'acteur Djanis Bouzyani étaient également présents lors de cet événement.