Sandrine Quétier : Déesse rock'n'roll, elle assure la première partie d'un groupe légendaire !

Ca swinguait sévère, du côté de l'Olympia, le mercredi 19 octobre 2022. Le public parisien a eu la chance inestimable de pouvoir applaudir le légendaire groupe de rock français Trust, notamment à l'origine du titre Antisocial - sorti en 1980. En première partie, les spectateurs ont largement été échauffés par le guitares, la rythmique folle et les intonations claquantes d'une autre formation musicale : celle baptisée Molly Pepper, menée d'une main de fer, dans un gant de velours, par l'ancienne présentatrice télé Sandrine Quétier.

L'électricité est vite passée avec leur public, mais aussi entre nous

Incroyable mais vrai. Avant d'entendre les chansons de Bernie Bonvoisin, Norberd Krief dit Nono et Jean Bocheux, l'audience installée à l'Olympia, dans le 9e arrondissement de Paris, a eu droit aux chansons sublimes de Sandrine Quétier, qui a parcouru bien du chemin depuis qu'elle a mis un terme à sa carrière d'animatrice. "Le groupe Molly Pepper a fait la connaissance de Bernie et Nono au Festival Rock & Horses en juillet 2022, dans le Jura, raconte la maman de Lola et Gaston. L'électricité est vite passée avec leur public, mais aussi entre nous. Bernie et Nono nous ont invité à prendre un verre après leur concert, avec le reste du groupe, et nous avons vu le jour se lever sans voir passer le temps. Les fées sont passées lorsqu'ils nous ont proposé d'ouvrir leur show à l'Olympia. Cette soirée était dingue."

Je ne voulais pas terminer aigrie en ayant des regrets de ne pas l'avoir fait

Il est loin le temps où elle présentait l'émission 50' Inside, avec son compère Nikos Aliagas. Aujourd'hui, Sandrine Quétier ne donne plus de la voix pour les micros-cravates, mais bel et bien pour les plus belles scènes de France. Bientôt du monde ? Elle poursuit, à côté, son chemin en tant que comédienne et a rejoint, en 2021, la bande de Jean-Luc Reichmann dans la 8e saison de la série Léo Mattéi. "Je jouais déjà de la comédie, je faisais de la musique, mais je ne m'y consacrais pas autant que je le souhaitais, expliquait-elle sur Europe 1 dans l'émission Ça fait du bien. Et je ne voulais pas terminer aigrie en ayant des regrets de ne pas l'avoir fait." Challenge relevé haut la main...