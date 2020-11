Sandrine Quétier transformée : photos de son nouveau look et nouveau projet

Sandrine Quétier ne chôme pas depuis son départ de TF1 en 2017. Elle enchaîne en effet les projets dans le monde de la comédie. Après être apparue dans Joséphine, ange gardien (2018), Crimes Parfaits ou Meurtres dans le Jura (2019), l'ancienne présentatrice de 49 ans a été choisie par Jean-Luc Reichmann pour tourner dans Léo Matteï. Et prochainement, c'est un tout nouveau projet qu'elle va dévoiler. Pour l'occasion, elle a subi une petite transformation.

Le 24 novembre 2020, Sandrine Quétier a posté un diaporama de photos sur Instagram. Sur la première, on peut la voir confortablement installée sur une chaise pendant qu'un coiffeur s'occupe de ses cheveux. Sur la deuxième et la troisième, la maman de Lola (20 ans) et Gaston (17 ans) dévoile sa nouvelle coupe : une frange et les cheveux légèrement raccourcis. Sur la quatrième et la cinquième, elle fait la grimace pour dévoiler son maquillage, du noir au niveau des yeux ainsi qu'un peu d'argenté. Et sur les dernières, on la découvre tout de noir vêtue, sans doute pour un shooting puisqu'elle pose devant un fond blanc. "Transformation. L'histoire commence dans un garage / atelier / salon de coiffure / studio d'enregistrement... Nouveau projet. Bientôt ! Quel bonheur !", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Très vite, ses abonnés lui ont fait savoir que son nouveau look lui allait à ravir. "Superbe, comme d'habitude", a écrit l'acteur et chanteur Agustin Galiana. "Canon", a aussi commenté le membre du jury de Danse avec les stars Chris Marques. Autant de messages positifs qui ont à coup sûr donné du baume au coeur à Sandrine Quétier.